Инвестпривлекательность Украины поднялась до исторического максимума

Об этом говорится в исследовании индекса инвестиционной привлекательности, который ежеквартально представляет Европейская бизнес-ассоциация, объединяющая интересы более 950 европейских, украинских и международных компаний.

«Бизнес среагировал на революционные события конца 2013 – начала 2014 годов и на смену правительства. Оценка привлекательности инвестиционного климата бизнесом увеличилась с 1,81 балла до 2,72 балла из пяти возможных, – говорится в исследовании. – При этом оценка изменений в инвестиционном климате в ближайшие три месяца стала самой высокой за весь период измерения и составила 3,6 балла из пяти возможных. Предыдущий максимум составлял 3,2 балла из пяти возможных и был зафиксирован в 2010 году».

Комментируя результаты исследований, исполнительный директор Европейской бизнес-ассоциации Анна Деревянко отметила, что бизнес действительно ожидает улучшений. «Предыдущий индекс инвестиционной привлекательности был самым низким за всю историю наблюдений. Сейчас ситуация другая. У нас велика география желающих помочь Украине, и сейчас главное не упустить шанс, – сказала Деревянко. – Надо, чтобы мы увидели реальный прогресс в борьбе с коррупцией, реальные шаги по дерегуляции, улучшения в судебной системе».

По словам эксперта, ожидания бизнеса во многом продиктованы эмоциональными ощущениями. «Но цыплят по осени считают. Ожидания серьезные, но мы посмотрим, что будет дальше», – сказала Деревянко.

Она подчеркнула, что у бизнеса есть небольшой задел времени для того, чтобы дать правительству время на проведение реформ, однако времени не так уж много.

С ней согласен президент ЕБА Томаш Фиала. «Сейчас бизнес хочет изменений ежедневно. Бизнес в целом очень позитивно оценивает работу правительства. Его (правительства – УНИАН) шаги уже привели к макроэкономической стабилизации, к подписанию политической части Договора об ассоциации, к договоренности с МВФ. Бизнес давно ждал возобновления отношений с МВФ. Это добавляет уверенности и предсказуемости», – подчеркнул Фиала.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2013 года индекс инвестиционной привлекательности по итогам четвертого квартала 2013 года упал до рекордно низкого уровня, зафиксированного за пять лет его существования, составив 1,81 балла из пяти возможных. Это было связано в первую очередь с неподписанием Украиной Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

Индекс инвестиционной привлекательности Украины ежеквартально представляет Европейская бизнес-ассоциация, которая рассчитывает его на основе регуляторного мониторинга оценки ситуации первыми лицами компаний – членов ЕБА. Индекс учитывает оценку работы органов власти, открытости общества, подготовки и проведения реформ, антикоррупционных действий власти. Кроме того, он включает оценку судебной системы, процессов в налоговой и таможенной сферах, земельных отношений, валютного регулирования.

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