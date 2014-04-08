«Имэксбанк» приостановил работу своих отделений в Крыму

Правление входящего в группу крупных финансовых учреждений Украины "Имэксбанка" приняло решение о приостановлении работы отделений банка в Крыму с 8 апреля, сообщается на его сайте.

По информации банка, решение обусловлено вступлением в силу российского закона «Об особенностях функционирования финансовой системы Республики Крым и города федерального значения Севастополя на переходный период» при отсутствии достаточной нормативной базы, регламентирующей работу украинского банка на территории Крыма.

Как сообщается, на данный момент не работает система электронных, казначейских и межбанковских платежей, затрудненно подкрепление касс наличностью, а также получены особые требования центробанка России, выполнение которых, согласно украинскому Закону «О банках и банковской деятельности», влечет за собой ответственность, вплоть до уголовной.

Банк подчеркивает, что обслуживание клиентских счетов в Крыму в таких условиях не представляется возможным, и намерен провести инвентаризацию счетов клиентов и их последующий перевод в другие отделения в Украине.

В то же время, в сообщении отмечается, что банк намерен выполнить все свои обязательства перед вкладчиками в рамках законодательства Украины.

Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин 21 марта подписал закон о присоединении Крыма и Севастополя к России на правах субъектов федерации, а 2 апреля - закон об особенностях функционирования финансовой системы аннексированного Крыма «на переходный период», в соответствии с которым банки и небанковские финучреждения могут продолжать свою деятельность в Крыму без получения разрешительных документов центрального банка России до 1 января 2015 года. С марта текущего года украинские банки начали приостанавливать свою работу в Крыму из-за неопределенности юридического статуса банковской системы полуострова.

