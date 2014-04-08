Украина погасила 72% кредитов МВФ, полученных в 2008-2010 годах - банкиры

Украина погасила 72% кредитов Международного валютного фонда, полученных в 2008-2010 годах, и во втором квартале текущего года государству предстоит оплатить по валютным долгам порядка 3 млрд долларов, сообщили эксперты «Альфа-Банка» (Украина) в отчете, текстом которого располагает УНИАН.

Банкиры напомнили, что в конце марта был осуществлен очередной платеж на 193 млн долл. по погашению задолженности перед МВФ.

«Украина погасила уже 72% кредитов МВФ, выданных в 2008-2010 годах... Во втором квартале 2014 года государству нужно будет осуществить валютные платежи по долгам в объеме около 3 млрд долл.», - говорится в отчете.

По информации банка, крупнейшие платежи по валютным долгам государства предстоят 30 апреля в пользу МВФ на 650 млн долл., 12 мая - МВФ на 361 млн долл., 4 июня - на погашение еврооблигаций и процентов по ним на 1,040 млрд долл.

«Очень важно в апреле-мае заручиться поддержкой МВФ - иначе опасения кредиторов относительно достаточности золотовалютных резервов Украины усилятся еще больше», - отмечается в отчете.

Как сообщал УНИАН, золотовалютные резервы НБУ на 1 апреля 2014 года составили 15,080 млрд долл., что на 2,47%, или на 382 млн долл., меньше показателя на 1 марта в 15,462 млрд долл., с начала текущего года резервы сократились на 26,14%, или на 5,336 млрд долл.

В 2013 году резервы НБУ снизились на 16,83%, или на 4,130 млрд долл. - до 20,416 млрд долл.

Общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины за январь 2014 года выросла на 148 млн долл., или на 0,2%, - до 73,226 млрд долл. (585,298 млрд в гривневом эквиваленте).