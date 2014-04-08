Крым превратился в «налоговую яму» - Миндоходов

Министерство доходов и сборов Украины сообщает о незначительном увеличении ввоза контрабандной и контрафактной продукции из Автономной Республики Крым, а также об учащении случаев уклонения крымских налогоплательщиков от уплаты налогов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель министра доходов и сборов, курирующий налоговую политику, Игорь Билоус в ходе заседания общественного совета при Миндоходов.

«Через Крым полезла вся контрабанда и весь контрафакт, и он превратился в одну большую «налоговую яму», - сказал Билоус.

При этом он добавил, что министерство отслеживает ситуацию в Крыму.

«Все «горбатые» НДС-декларации полезли через Крым. Мы по системе их отлавливаем», - отметил Билоус.

Вместе с тем, заместитель министра доходов и сборов, курирующий таможенную политику, Виталий Науменко опроверг данную информацию.

«Я бы такого не сказал. Могу сказать, что работают временные службы таможенного контроля, работают пограничники. Такого нет», - сказал Науменко.

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Как сообщал УНИАН, после оккупации Крыма российскими военными нелегитимная власть АРК 16 марта провела незаконный референдум и заявила, что почти 97% принявших в нем участие проголосовали за присоединение Крыма к России.

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Через два дня президент РФ Владимир Путин и нелегитимные руководители крымской власти и Севастополя подписали договор между РФ и Республикой Крым о принятии в Россию Крыма и образовании в составе РФ новых субъектов. Еще через несколько дней Совет Федерации России единогласно одобрил аннексию Крыма. Практически все страны мира не признали территориального раздела Украины, осудив действия Кремля.