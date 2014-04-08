ЕС не будет снижать пошлины для товаров из Крыма, заявляют в Кабмине

Европейский Союз не будет применять автономные преференции, предполагающие одностороннее уменьшение или отмену таможенных пошлин на украинскую продукцию, для товаров, произведенных в Крыму, поскольку на оккупированной Россией территории невозможно осуществлять контроль за происхождением товаров, что может повлечь за собой экспорт в ЕС российской продукции через Украину по заниженным таможенным ставкам.

Об этом сообщил журналистам правительственный уполномоченный по вопросам европейской интеграции Валерий Пятницкий.

«В связи с оккупацией Крыма осуществлять контроль за выдачей сертификатов происхождения с территории Крыма или ветеринарных (разрешений – УНИАН) на сегодняшний день практически невозможно, - сказал Пятницкий. - Европейский Союз не будет применять автономные преференции по отношении к товарам, которые будут иметь происхождение с Автономной Республики Крым».

Он отметил, что за любое нарушение, связанное с преференционным режимом, который, как предполагается, будет действовать с начала мая до 1 ноября 2014 года, предусмотрены определенные санкции относительно предприятий, которые хотят работать на европейском рынке.

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«Мы не хотели бы, чтобы подобная ситуация была допущена и чтобы возникал канал реэкспорта российских товаров в преференционном режиме через территорию Украины", - сказал Пятницкий.

Он добавил, что в ближайшее время необходимо урегулировать на законодательном уровне работу предприятий, которые намерены осуществлять экспорт товаров в ЕС, но оказались в оккупированном Крыму.

«Когда начнет действовать полноценное соглашение о свободной торговле, то понятно, что нам нужно будет совершенно четко знать, как мы работаем», - отметил Пятницкий.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС планировали подписать Соглашение об ассоциации, предполагавшее формирование зоны свободной торговли, в ноябре 2013 года. Европейские специалисты уверяли, что выгоды Украины будут ощутимы уже потому, что украинские товаропроизводители получат доступ на рынок объемом порядка 500 млн потребителей и с совокупным ВВП более 17 трлн долл.

Однако в ноябре 2013 года Соглашение не было подписано под предлогом неготовности Украины к присоединению к европейскому рынку. Такое решение властей вызвало многотысячные протесты и переросло в длительное и массовое противостояние народа и действующей на тот момент власти, приведшее к многочисленным жертвам.

Переговоры о подписании соглашения были возобновлены только с приходом нового Кабинета министров во главе с Арсением Яценюком. Политическая часть Соглашения была подписана 21 марта. Экономический блок планируется подписать позднее, после выборов президента Украины, которые запланированы на 25 мая. Новое украинское правительство также связывает экономический рост со вступлением в силу положений Соглашения и вхождения Украины в зону свободной торговли с ЕС.