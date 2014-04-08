Электронную акцизную марку введут во втором полугодии

Первый заместитель министра доходов и сборов, курирующий налоговую политику, Игорь Билоус рассчитывает, что во втором полугодии 2014 года в Украине будет введена электронная акцизная марка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам во вторник после заседания общественного совета при Миндоходов.

"Введение электронной акцизной марки зависит от той модели, которую мы примем, и, думаю, нам нужно готовиться на второе полугодие текущего года. Необходимо создать модель, проект, но к концу года мы должны запустить", - сказал Билоус.

Он также добавил, что рассчитывает определиться с компанией, которая будет заниматься изготовлением марки, до президентских выборов. По словам Билоуса, министерство ведет переговоры с провайдерами, но пока окончательного решения нет.

"По электронной акцизной марке к нам уже начали приезжать некоторые провайдеры этих услуг. У нас уже было три встречи, на следующие две недели запланировано еще три-четыре. После этого мы будем думать, как оформлять тендер, и смотреть на то, какая модель больше всего подходит для Украины", - отметил глава налоговой.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Украины Арсений Яценюк отмечал, что использование акцизной марки как средства учета подакцизных товаров является малоэффективным и вместо нее следует ввести электронный учет подакцизных товаров.

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