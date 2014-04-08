В ближайшие месяцы инфляция продолжит ускорение – банкиры

В ближайшие месяцы инфляция продолжит ускорение в связи с запланированным ростом административно регулируемых цен на энергетику, коммунальные услуги и транспорт. Об этом говорится в отчете отдела стратегического планирования UniCredit Bank, текстом которого располагает УНИАН.

В отчете отмечается, что наибольшее влияние на потребительские цены в марте оказало глубокое обесценивание гривни на фоне низкой сравнительной базы 2013 года.

В основном, как отметили банкиры, в течение месяца инфляцию подпитывали импортные товары, в т.ч. медицинские товары, топливо, автомобили, бытовая техника, а также сельскохозяйственная продукция - молокопродукты, яйца, сахар.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в марте к февралю 2014 года ускорилась до 2,2%, к марту 2013 года - до 3,4%, с начала 2014 года - до 3%.

В 2013 году потребительские цены в Украине выросли на 0,5%.