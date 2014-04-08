Доллар на межбанке установился на 11,85 грн

Во вторник, 8 апреля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 11,6000/11,9000, к 12:00 сузился спрэд до 11,6500/11,8000. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 11,6500/11,8500, сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.

Рынок евро-гривня открылся котировками 15,9385/16,3530, к 12:00 цены составили 16,0365/16,2490. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH ушли вверх до 16,0450/16,3265.

Рублевый рынок открылся котировками 0,3261/0,3345, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,3280/0,3323. К закрытию торгов цены понизились до 0,3277/0,3319.

Читайте такжеОфициальный курс гривни к доллару побил новый рекорд - 11,72

В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 35,5120 (-0.1710).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3740/1,3780.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 7 апреля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 11,4000/11,7000, к 12:00 цены выросли до 11,7000/12,000. К закрытию торгов ценовые уровни снизились до 11,6000/11,8000.