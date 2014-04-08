Еще один украинский банк приостановил роботу в Крыму

Входящий в группу крупных банк «Пивденный» с 9 апреля приостанавливает деятельность своих отделений на территории Крыма в связи с неурегулированностью юридических и технических вопросов работы банков на территории республики, сообщается на сайте банка.

Банк сообщил, что в настоящее время разрабатывает регламент обслуживания физических лиц по счетам и вкладам, утверждение которого запланировано до 14 апреля, и рекомендовал гражданам обращаться в любое другое работающее отделение банка.

Что касается юридических лиц, то с 9 апреля банк будет расторгать договоры эквайринга и возврат торговцами POS-терминалов для обслуживания платежных карт.

Банк заявил, что намерен выполнять свои обязательства перед клиентами в рамках действующего украинского законодательства, но при этом обратил внимание заемщиков, что будет требовать своевременного выполнения обязательств по кредитам.

Читайте также«Имэксбанк» приостановил работу своих отделений в Крыму

Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин 21 марта подписал закон о присоединении Крыма и Севастополя к России на правах субъектов федерации, а 2 апреля - закон об особенностях функционирования финансовой системы аннексированного Крыма «на переходный период», в соответствии с которым банки и небанковские финучреждения могут продолжать свою деятельность в Крыму без получения разрешительных документов центрального банка России до 1 января 2015 года. С марта текущего года украинские банки начали приостанавливать свою работу в Крыму из-за неопределенности юридического статуса банковской системы полуострова.