МВФ отозвал макропрогноз развития экономики Украины

Международный валютный фонд отозвал макропрогноз развития Украины в связи с аннексией Крыма Российской Федерацией и общим политическим и экономическим кризисом в стране, говорится в ежегодном экономическом обозрении Фонда (World Economic Outlook), размещенном на веб-портале МВФ.

«Прогнозы по Украине исключены в связи с продолжающимся кризисом», - говорится в обозрении.

В то же время в МВФ подчеркнули, что хороший урожай и относительно стабильный показатель внутреннего потребления несколько смягчили процессы рецессии в Украине в четвертом квартале 2013 года. «Но серьезные внутренние и внешние дисбалансы оставались», - отметили аналитики МВФ. - «В начале 2014 внутриполитическая нестабильность и аннексия Крыма Россией уже неблагоприятно повлияли на экономику Украины и продолжают оказывать пагубное воздействие на инвестиции и потребление».

В то же время, к концу 2014 года негативные тенденции должны быть преодолены. «Ближе к концу 2014 года чистый экспорт и внутренне потребление должны вернуться в зону умеренного роста», - отметили в МВФ.

Комментируя решение Фонда, руководитель исследовательского департамента МВФ Оливье Бланшар подчеркнул: «Мы также не обсуждаем Украину, поскольку на текущий момент мы находимся в процессе обсуждения программы сотрудничества. Но у нас нет сомнений в кредитоспособности и платежеспособности Украины».

Ранее директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард в ходе своего выступления в Институте международных исследований в Вашингтоне отмечала что геополитическая напряженность является существенным фактором ухудшения развития мировой экономики, и в этом смысле ситуация в Украине может значительно повлиять на мировые макроэкономические процессы.

Как сообщал УНИАН, Всемирный банк спрогнозировал спад экономики Украины в 2014 году на 3% и постепенный рост в 2015 году. Кроме того, ВБ спрогнозировал инфляцию в Украине в 2014 году на уровне 15%, и в 2015 году – на уровне 10,5%. Дефицит текущего счета платежного баланса прогнозируется на уровне 6,5% ВВП в 2014 году и 4,3% в 2015 году. Дефицит госбюджета с учетом НДС-облигаций – на уровне 4,8% ВВП в 2014 году и 3,3% в 2015 году. Валовой внешний долг, по прогнозам банка, достигнет 86,1% ВВП в 2014 году, 88,5% в 2015 году.

Кабинет министров Украины также ухудшил макропрогнозы на 2014 год. В частности, номинальный ВВП уменьшен с первоначально прогнозируемого показателя в 1,65 трлн грн до 1,57 трлн грн. Показатель инфляции закреплен на уровне 8,5%, а декабрь к декабрю – 12% (первоначальный прогноз 8,3%). Прогноз прибыли прибыльных предприятий сокращен до 253,2 млрд грн с 302,1 млрд грн. Прогноз объема фонда оплаты труда по итогам года снижен до 459,8 млрд грн с 511,6 млрд грн, а показатель средней зарплаты – до 3379 с 3575 грн.

Уровень безработицы, по оценкам Кабмина, составит 8,2% по методологии МОТ при первоначальном прогнозе 7,1%. Также уменьшен прогнозный показатель экспорта и импорта. В частности, прогноз экспорта по итогам года снижен до 82,7 млрд долл. с 104,7 млрд долл., импорта – до 95,3 млрд долл со 119,3 млрд долл.

Ранее Кабмин спрогнозировал падение ВВП по итогам года на 3%, хотя первоначальная редакция закона о госбюджете, принятого в январе 2014 года, предполагала рост ВВП на 3%.

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