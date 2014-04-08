МВФ ухудшил прогноз по российской экономике из-за агрессии против Украины

Международный валютный фонд понизил прогноз по росту ВВП России на 2014 год с 1,9 до 1,3%.

Об этом говорится в докладе МВФ о перспективах развития мировой экономики в преддверии намеченной на конец недели весенней встречи руководящих органов Фонда и Всемирного банка, пишет ИТАР-ТАСС.

Прогноз по росту российской экономики на 2015 год также снижен. Если в январе эксперты МВФ ожидали, что экономика РФ в следующем году вырастет на 2,5%, то теперь прогноз на 2015 год составляет только 2,3%.

Как отмечается в исследовании, "среднесрочные перспективы экономики РФ и многих других стран СНГ ухудшились, поскольку экономический рост, как ожидается, будет затруднен в свете последних событий между Россией и Украиной и связанных с этим рисков". Как подчеркивается в документе, "поток инвестиций уже ослабел", и специалисты связывают это с "политической неопределенностью".

Наряду с этим эксперты МВФ прогнозируют постепенное замедление роста потребительских цен в РФ. По их оценкам, в нынешнем году он составит 5,8%, а в 2015 году - 5,3%. Это ощутимо ниже прошлогоднего показателя в 6,8%.

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"Российская монетарная политика переходит к таргетированию инфляции, поэтому сдерживание инфляционных ожиданий должно стать приоритетом. Кроме того, рост гибкости валютного курса будет помогать сглаживать экономические шоки", - говорится в докладе. Однако в случае значительного ослабления рубля монетарная политика может быть несколько ужесточена, чтобы сдержать рост инфляции, считают в МВФ.

Для привлечения инвестиций России необходимы структурные реформы, диверсификация экономики. Приоритетами являются укрепление власти законов и снижение вовлеченности государства в экономику, полагают эксперты фонда.

Вместе с тем, считают авторы доклада, в России будет расти безработица. Если в прошлом году ее уровень составлял 5,5%, то в нынешнем и следующем годах он может достичь 6,2%.

Также эксперты МВФ ожидают "существенного оттока" капитала из РФ из-за событий вокруг Украины. Об этом заявил главный экономист МВФ Оливье Бланшар, отвечая на вопрос корреспондента ИТАР-ТАСС на сегодняшней пресс-конференции в штаб-квартире фонда в Вашингтоне.