НБУ временно смягчил ответственность банков за нарушение нормативов

Согласно постановлению, Национальный банк в период действия этого постановления при определении мер воздействия к банку будет учитывать показатели деятельности всей банковской системы, а также своевременность и полноту выполнения банком своих обязательств перед кредиторами и вкладчиками.

В то же время, регулятор запретил проведение ряда операций банкам, которые в результате роста валютного курса после 6 февраля текущего года допускают нарушение экономических нормативов, увеличение доли негативно классифицированных активов, нарушение порядка формирования обязательных резервов.

Читайте такжеНБУ введет новую методику расчета валютной позиции для банков

В частности, такие банки в период действия постановления не могут предоставлять кредиты без обеспечения, проводить активные операции со своими инсайдерами, досрочно погашать долговые ценные бумаги собственной эмиссии, выкупать собственные акции, покупать негосударственные ценные бумаги от своего имени, выплачивать дивиденды акционерам, возвращать вклады инсайдерам досрочно, выплачивать премии своему руководству, наращивать вложения в новые основные средства и нематериальные активы, оплачивать консультационные услуги финансового характера и открывать новые отделения.

Также Нацбанк обязал банки разработать и предоставить до 14 апреля детальный план по устранению недостатков и нарушений в своей работе.

Как сообщал УНИАН, политическая ситуация в Украине оказала негативное воздействие на банковскую систему. Общий объем депозитов в национальной валюте в феврале снизился на 5,1% - до 392,0 млрд грн, в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) - на 5,8%, до 28,5 млрд долл. Одновременно продолжается обесценивание национальной валюты, и по состоянию на 8 апреля стоимость доллара США на межбанковском рынке Украины достигла 11,85 грн/долл.