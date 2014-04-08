ЕБРР выделит 350 млн евро для двух проектов в Украине

Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) 8 апреля одобрил выделение 350 млн евро для финансирования двух проектов в Украине, сообщила пресс-служба финансового учреждения.

Согласно сообщению, это финансирование является частью оперативного реагирования на ситуацию в Украине, утвержденного Советом директоров ЕБРР 25 марта 2014 года.

«Банк готов увеличивать объем и расширять масштаб своих инвестиций в стране, подкрепляя их оказанием необходимой технической помощи и ведением активного политического диалога» - отмечается в сообщении.

По данным ЕБРР, первым из этих двух проектов является программа финансирования объемом 150 млн евро для поддержки существующих клиентов Банка в реальном секторе украинской экономики.

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«Эта программа поможет украинским компаниям удовлетворить потребности в ликвидности и оборотном капитале, а также преодолеть прочие трудности и ограничения, обусловленные финансовым кризисом и уменьшением доступности внешнего финансирования», - говорится в сообщении.

По мнению банкиров, это финансирование будет способствовать восстановлению уверенности иностранных и отечественных инвесторов и их желанию реализовывать новые проекты в Украине.

Банк также возобновит кредитование в государственном секторе, но лишь после того, как Украина достигнет соглашения с Международным валютным фондом относительно программы макроэкономической стабилизации.

«Это является предварительным условием выделения транша 200 млн евро в рамках проекта улучшения состояния автомобильных дорог, относящихся к Панъевропейским транспортным коридорам», - отмечается в сообщении.

По информации ЕБРР, это финансирование позволит завершить необходимую реконструкцию дорог на подходах к столице Украины.

Как сообщал УНИАН, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) планирует увеличить объем инвестиций в Украину до 1 млрд евро в год в течение ближайших нескольких лет с 550-750 млн евро, предусмотренных ранее. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) готов предоставить Украине кредиты на 5 млрд евро до 2020 года в рамках международной программы финансовой помощи для поддержки структурных и макроэкономических реформ. При этом отмечалось, что сумма кредитования может быть больше, если «позволит экономическая ситуация».

Справка УНИАН. ЕБРР является одним из крупнейших инвесторов и кредиторов Украины, участником широкого спектра проектов как в государственном, так и в частном секторе Украины. В 2013 году банк профинансировал в общей сложности 32 проекта в Украине на общую сумму 820 млн евро (свыше 1 млрд долл.), что на 0,2 млрд долл. меньше показателя 2012 года.