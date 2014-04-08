Кубив: Украина вернула России $3 млрд кредита, оплатив ими газ

Относительно расследования использования российского кредита на 3 млрд долл., полученного в декабре прошлого года, то эти средства сразу же были направлены «обратно» Российской Федерации в качестве платежей за российский газ.

Об этом заявил глава Национального банка Украины Степан Кубив в эфире Первого Национального канала 8 апреля.

Он также подчеркнул, что валютный курс на сегодня отражает текущее реальное состояние экономики страны.

«Цена того, что происходит в экономике Украины, а именно курс доллара, - это реальное отображение того, что мы имеем на сегодня», - сказал Кубив. Также он отметил, что ситуация на валютном рынке подвержена влиянию спекулянтов, а также на него влияет политическая обстановка.

В то же время, Кубив подчеркнул, что национальная валюта имеет перспективы для укрепления, в частности, после получения средств от Международного валютного фонда.

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В отношении внедрения инфляционного таргетирования, глава Нацбанка пояснил, что это достаточно трудоемкий процесс и потребует год работы Национального банка.

По вопросу значительных объемов рефинансирования коммерческих банков Кубив подчеркнул, что поддержка ликвидности не выдается банкам, которые нарушают нормативы, а только «здоровым» банкам, испытывающим отток депозитов.

Глава НБУ рекомендовал вкладчикам при выборе банка для размещения вклада руководствоваться не уровнем ставок по депозитам, показателями надежности финучреждения. По его словам, банк, предлагающий процент по депозитам выше 26%, испытывает проблемы с ликвидностью.

На вопрос о намерениях объявить неплатежеспособным банк «Надра» арестованного бизнесмена Дмитрия Фирташа, Кубив отметил, что таких оснований нет. По его словам, банк «Надра» выполняет все нормативы и проводит платежи клиентов.