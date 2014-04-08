Гривня имеет перспективы для укрепления - глава НБУ

«Цена того, что происходит в экономике Украины, а именно курс доллара, - это реальное отображение того, что мы имеем на сегодня», - сказал Кубив. Также он отметил, что ситуация на валютном рынке подвержена влиянию спекулянтов, а также на него влияет политическая обстановка.

В то же время Кубив подчеркнул, что национальная валюта имеет перспективы для укрепления, в частности, после получения средств от Международного валютного фонда.

«Гривня имеет перспективы для укрепления. Поступления и помощь Международного валютного фонда, Европейского банка реконструкции и развития позволят это ощутить в ближайшие дни. Я думаю, это произойдет в этом месяце», - сказал он.

В отношении внедрения инфляционного таргетирования, глава Нацбанка пояснил, что это достаточно трудоемкий процесс и потребует год работы Национального банка.

«Мы не готовы по состоянию на сегодня к инфляционному таргетированию… Период внедрения данного инструмента не такой уже и длительный. Года работы Национального банка будет достаточно, чтобы продемонстрировать эффективную политику в данном направлении», - добавил он.

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По вопросу значительных объемов рефинансирования коммерческих банков Кубив подчеркнул, что поддержка ликвидности не выдается банкам, которые нарушают нормативы, а только «здоровым» банкам, испытывающим отток депозитов.

«Средства, которые мы предоставили, предоставляются по решению правления на сумму оттоков депозитов для «здоровых» банков, которые на сегодня понимают свою ответственность. Банки, которые нарушают нормативы, правила игры, установленные Законом «О банках и банковской деятельности» и внутренними положениями, скрываются и обманывают вкладчиков… мы с ними боремся», - сказал он.

Глава НБУ рекомендовал вкладчикам при выборе банка для размещения вклада руководствоваться не уровнем ставок по депозитам, а показателями надежности финучреждения. По его словам, банк, предлагающий процент по депозитам выше 26%, испытывает проблемы с ликвидностью.

«Не нужно смотреть на самые высокие проценты, нужно смотреть на надежность банка. Прошел ли он международный аудит, является ли открытым, соответствуют ли его операции нормативам Нацбанка… Цена на депозиты на сегодня 24-26%, а на кредиты – 26-30% - это не реально для экономики… Цена риска должна быть не выше цены инфляции, и когда банк себе позволяет привлекать ресурсы за 26%, у него проблемы с ликвидностью», - сказал он.

На вопрос о намерениях объявить неплатежеспособным банк «Надра» арестованного бизнесмена Дмитрия Фирташа, Кубив отметил, что таких оснований нет. По его словам, банк «Надра» выполняет все нормативы и проводит платежи клиентов.

«На прошлой неделе мы усилили мониторинг со стороны Национального банка. Банк выполняет на сегодня все нормативы, провидит все платежи. Может, политически его хотят «завалить». Но Национальный банк – независимая структура, которая должна принимать такое решение самостоятельно и по закону. Мы не будем выполнять те или иные политические заказы», - добавил он.

Что касается расследования использования российского кредита на 3 млрд долл., полученного в декабре прошлого года, то, по словам главы НБУ, эти средства сразу же были направлены «обратно» Российской Федерации в качестве платежей за российский газ.

«Эти средства были реально предоставлены и сразу отобраны. Потому что 3 млрд, которые пришли из Российской Федерации, сразу были взяты как предоплата за энергоносители, почти все средства, около 2,9 млрд, были отправлены в Российскую Федерацию», - сказал он.