Российские банки нашли альтернативу Visa и MasterСard - китайский «пластик»

Банковское сообщество России обратилось в правительство с предложением рассмотреть альтернативную американским платежным системам Visa и MasterCard китайскую China UnionPay, пишут "Известия".

Соответствующее предложение направлено членами Национального совета финансового рынка (НСФР) первому зампреду правительства Игорю Шувалову (письмо есть у «Известий»). Как пояснил председатель НСФР Андрей Емелин, встреча российских банкиров с представителями China UnionPay состоится в ближайшее время.

Емелин указывает в письме, что в условиях санкций со стороны американских платежных систем было бы целесообразно начать переговоры с China UnionPay (СUP) — для обеспечения бесперебойного осуществления трансграничных и зарубежных платежей. Как отмечает председатель НСФР, российские банки должны до апреля 2015 года начать массовую эмиссию карт китайской платежной системы.

По словам Емелина, одновременно необходимо вести переговоры с Visa и MasterСard о недопущении в дальнейшем повтора блокировки карт, выпущенных российскими кредитными организациями, и возмещении убытков в случае блокировки.

СUP - единственная национальная платежная система Китая. Она основана в 2002 году при поддержке Центрального банка КНР. Компания China UnionPay объединяет около 300 кредитных организаций в Китае и за его пределами. Банковские карты China UnionPay вышли на российский рынок в 2007 году. В настоящее время в мире в обращении находится более 2,7 млрд банковских карт CUP, которые принимаются в 141 стране мира, включая Россию.

Недавние события вокруг Visa и MasterCard оказались неожиданным и эффективным PR для их китайского конкурента, а также заставили российские власти серьезно задуматься о создании национальной платежной системы и поиске дополнительных альтернативных вариантов.

В целом банкиры неохотно комментируют инициативу официально, поскольку ключевых решений в данном направлении еще не принято. Они напоминают, что президент Владимир Путин поручил проработать вопрос о создании национальной платежной системы.