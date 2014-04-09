Япония и США пытаются договориться о Транс-Тихоокеанском партнерстве

Министр финансово-экономической стратегии Японии Акира Амари и находящийся с визитом в Токио торговый представитель США Майкл Фроман начали двухдневные переговоры по Транс-Тихоокеанскому партнерству (Trans Pacific Partnership, TPP), во время которых обе стороны намерены достичь компромисса по таможенным пошлинам на сельхозпродукцию и автомобили, сообщает РИА Новости.

"В ближайшие два дня нам предстоит преодолеть самый большой горный перевал", — сказал перед началом переговоров Акира Амари. Утром в среду министр отметил, что между позициями двух стран по-прежнему есть значительная дистанция, и "все зависит от того, насколько обе стороны смогут пойти навстречу друг другу". Его американский коллега подчеркнул, что "предстоит большая работа" и выразил намерение "преодолеть все препятствия".

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Организация Транс-Тихоокеанского партнерства имела локальное значение до тех пор, пока к переговорам о заключении соглашений по свободной торговле между ее членами — странами Тихоокеанского региона — не присоединились США. Участие в ТТП США повышает уровень организации и сделает ее влиятельным игроком на международной арене. Транс-Тихоокеанское партнерство должно объединить 11 стран региона на основах свободного перемещения 21 наименования товаров и услуг, а также инвестиций и рабочей силы.

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В переговорах с США Япония пытается защитить свое сельское хозяйство, которое традиционно было защищено от импортной конкуренции высокими пошлинами — например, таможенные сборы на импортный рис составляют 778%, на пшеницу 252%, — но добиться от Америки снижения пошлин на автомобили и запчасти к ним.

Обе стороны намерены ускорить процесс переговоров, чтобы добиться хотя бы рамочного согласия к визиту президента США Барака Обамы в Японию 24-25 апреля.