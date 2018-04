Неевропейский конфликт

Компании, которые специализируются на обслуживании самолетов и пассажиров в аэропортах, принято называть хэндлинговыми. Слово «хэндлинг» образовано от английского словосочетания ground handling и означает наземное обслуживание авиарейсов. Динамичное развитие пассажирских перевозок в принципе не возможно без качественного наземного обслуживания. В Украине этим направлением на протяжении многих лет занималось дочернее предприятие крупнейшей отечественной авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) – ООО «Интеравиа».

Выстраивая свою деятельность практически с чистого листа, «Интеравиа» к середине нулевых завоевала доверие как украинских, так и зарубежных авиакомпаний. В 2006 году бизнесом «Интеравиа» заинтересовалась швейцарская Swissport International Ltd., также специализирующаяся на предоставлении хендлинговых услуг в различных аэропортах по всему миру. Поначалу все выглядело вполне логично и законно – европейский инвестор пришел в Украину поделиться опытом и помочь финансами. В том же 2006 году МАУ (которая на тот момент еще частично принадлежала государству) подписывает со Swissport International Ltd. договор о продаже 70,6% доли в ООО «Интеравиа», остальные 29,4% остались в собственности «МАУ». Точнее договор подписала не сама «МАУ», а представитель Фонда государственного имущества Украины, который тогда возглавляла Валентина Семенюк. В результате в Украине появилось ООО «Свисспорт Украина».

Со временем стало понятно, что вместо реальных инвестиций швейцарские совладельцы «Свисспорт Украина» решили ограничиться «взиманием роялти» за свой раскрученный бренд. Долгое время инвестиции Swissport International Ltd. в украинского оператора ограничивались смехотворной суммой в 24 тысячи гривен, внесенных в уставной капитал (около 4,8 тысячи долларов по тогдашнему курсу). Таким образом, говорить о том, что приход швейцарской компании дал хоть какой-то импульс развитию хендлинговых услуг в тех аэропортах Украины, где ранее работала «Интеравиа» (аэропорты «Борисполь», «Киев (Жуляны)» и «Харьков»), ставшая в 2006 году ООО «Свисспорт Украина», не приходилось.

Неевропейские методы европейцев

В 2011 году, когда состоялась продажа государственного пакета акций «МАУ», частные акционеры провели детальный анализ коммерческих сделок авиакомпании. Аудит показал, что заключение договора купли-продажи доли в новосозданном ООО «Свисспорт Украина» с компанией Swissport International Ltd. произошло по цене, которая была на несколько порядков ниже экономически обоснованной. При этом авиакомпания «МАУ» практически потеряла права на управление предприятием после того, как его участником стала Swissport International Ltd.

«МАУ» неоднократно обращалась к руководству украинской дочки ООО «Свисспорт Украина» и в саму Swissport International Ltd. с просьбой урегулировать ценовые условия сотрудничества и продолжить его. Однако швейцарцы игнорировали попытки авиакомпании выйти на переговоры. Видя, что переговорный процесс зашел в тупик, «МАУ» провела тендер на закупку услуг хэндлинга, победителем которого стала компания «АэроХэндлинг», также работающая в «Борисполе». ООО «Свисспорт Украина» различными методами пыталось сорвать проведение этого тендера, не желая терять крупного клиента, которому навязывало свои услуги по значительно завышенной цене.

Но тендер все же состоялся. Видимо, осознав потерю ключевого клиента, старший вице-президент компании Swissport International Ltd. Марк Скиннер прибегнул к крайним мерам, заявив, что если авиакомпания «МАУ» прекратит сотрудничество с ООО «Свисспорт Украина», то Swissport International Ltd. «размоет» долю «МАУ» в капитале ООО «Свисспорт Украина» (!) И швейцарцы выполнили свою угрозу.

6 марта 2012 года по инициативе представителей швейцарской стороны было проведено внеочередное собрание участников ООО «Свиспорт Украина», в повестку дня которого был внесен вопрос об увеличении уставного капитала Общества. Swissport International Ltd. проголосовала за увеличение уставного капитала ООО «Свисспорт Украина». Представители публичной европейской компании решили закрыть глаза на существование пункта 2.1. Договора участников ООО «Свисспорт Украина», согласно которому решения об увеличении или уменьшении уставного капитала предприятия принимаются при наличии только 75% голосов «за». Таким образом, мы имеем дело с классическим примером "блэкмэила", за которым последовал рейдерский захват предприятия с помощью размытия доли миноритарного участника.

12 апреля 2012 года «МАУ» направила Swissport International Ltd. уведомление о том, что ее действия являются нарушением Договора участников и Устава ООО «Свисспорт Украина». Однако ответа не последовало…

Все ли средства хороши для достижения цели?

Вряд ли швейцарские совладельцы «Свиспорт Украина» самостоятельно решились бы на явное попрание законных интересов своих украинских партнеров, если бы не имели поддержки среди высокопоставленных украинских чиновников. В экспертных кругах называется тандем одесских бизнесменов Бориса Кауфмана и Александра Грановского, которые помогали европейцам получить такую поддержку. Напомним, бизнесмены Кауфман и Грановский получили от прежней власти в собственность аэропорт «Одесса» и позже путем приватизации менеджмента установили контроль над главным аэропортом страны - «Борисполем». Как стало известно из документов, обнаруженных в Межигорье после бегства из Украины экс-президента Виктора Януковича, одним из основных бенефициаров деятельности Кауфмана и Грановского в «Борисполе» стала пресловутая «семья» бывшего президента.

Среди этой документации есть подтверждения и того факта, что руководство Swissport International Ltd. было уведомлено – вступая в отношения с Кауфманом и Грановским, по сути, они вступают в отношения с Виктором Януковичем. Думается, что причин для осознанного решения сотрудничать с «семьей» Януковича у Swissport International Ltd. было несколько. Одна из них в том, чтобы монополизировать рынок хэндлинговых услуг, который намеревались поделить между собой аффилированная с В.Януковичем компания «Аэропорт Хэндлинг» и Swissport International Ltd. Получается, что «Аэропорт Хэндлинг» оказался желанным партнером для Swissport International Ltd. Вторая причина состояла в том, что благодаря сотрудничеству с «Аэропорт Хэндлинг» компания Swissport International Ltd. смогла заручиться поддержкой всесильного админресурса.

Но об этом ниже, а пока продолжим историю «Свисспорт Украина». Полностью исключить «МАУ» из состава акционеров «Свисспорт Украина» швейцарцам не удалось. Договор участников данного ООО предусматривает, что участник, нарушивший свои обязательства, обязан продать другому участнику свою долю в Обществе. В результате авиакомпания МАУ получила законное право выкупить долю в размере 70,6% у Swissport International Ltd.

Рассмотрев требования, изложенные в исковом заявлении авиакомпании МАУ, Хозяйственный суд Киева 26 октября 2012 года вынес решение, которым признал заключенным Договор о передаче авиакомпании «МАУ» доли в 70,6% в ООО «Свисспорт Украина», а также признал за авиакомпанией «МАУ» право собственности на долю в 70,6% в ООО «Свисспорт Украина». Swissport International Ltd. всеми возможными методами затягивала рассмотрение этого дела, не раз вводила суд в заблуждение. Однако это не повлияло на решение суда. Позже, 27 марта 2013 года, Киевский апелляционный суд подтвердил правоту «МАУ» в конфликте со швейцарской компанией. «Железным» доказательством нарушений со стороны Swissport International Ltd. стала аудиозапись собрания участников ООО «Свисспорт Украина» от 6 марта 2012 год.

Но 2 октября 2013 года, как гром среди ясного неба, позвучало решение Высшего хозяйственного суда Украины: отменить решение Киевского апелляционного суда и отправить дело на повторное рассмотрение в суд первой инстанции. Столь неожиданный поворот произошел после того, как в дело вмешался бывший вице-премьер Сергей Арбузов. Переговоры с ним вел генеральный директор ООО «Свисспорт Украина» Владимир Семенченко. Примечательно, что он же являлся должностным лицом компании-конкурента – ООО «Аэропорт Хэндлинг» (принадлежавшей Б.Кауфману и А.Грановскому).

Параллельно с использованием украинского админресурса, Swissport International Ltd. прибегла к знакомому ей ультимативному давлению на евроорганы. В частности, президент Swissport International Ltd. П.Утнегард обратился к главе Еврокомиссии Ж.-М.Баррозу с просьбой повлиять на правительство Украины, на решения украинских судов для разрешения конфликта в пользу швейцарской компании. В данном случае в Еврокомиссии отказали Swissport International Ltd. в удовлетворении ее необоснованных претензий и вмешательстве в корпоративный конфликт. Помимо этого Swissport International Ltd. ввела в заблуждение относительно реальной ситуации Чрезвычайного и Полномочного посла Швейцарии в Украине, пыталась «вслепую» использовать его влияние в своих интересах. Поразительно, но к таким действиям прибегла компания, ценные бумаги которой обращаются на европейских фондовых рынках (в частности, в Люксембурге).

Если ранее интересы «семьи» были не обсуждаемым приоритетом для любого украинского суда, то сейчас ситуация в украинских судах постепенно возвращается в правовое поле. Пришло время вернуть в правовое поле и ситуацию с корпоративным конфликтом в компании «Свисспорт Украина». Для этого не нужно проводить пресловутую люстрацию, достаточно просто обеспечить объективное рассмотрение в судах корпоративного спора между «МАУ» и Swissport International Ltd., коль уж под влиянием админресурса предыдущей власти дело отправили на новое рассмотрение.

Нина Сорока