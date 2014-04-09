Межбанк открылся ростом доллара – 11,95 грн

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся ростом котировок – 11,6500/11,9500 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания ИнтерБизнесКонсалтинг, котировки по евро-гривне ушли вверх – 16,0710/16,4875 грн/евро.

Цены на российскую валюту понизились – 0,3258/0,3342,.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар повысились – 1,3795/97 (вторник - 1,3743/45).

Во вторник Нацбанк на рынок не выходил.

Как сообщал УНИАН,во вторник, 8 апреля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 11,6000/11,9000, к 12:00 сузился спрэд до 11,6500/11,8000.

К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 11,6500/11,8500.

