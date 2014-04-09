Хомутынник: новое руководство таможни не делает реальных шагов для борьбы с коррупцией

"Большинство обращений касаются таможни. Предприниматели и таможенные брокеры жалуются, что со сменой власти ничего не изменилось. Основные очаги коррупции традиционно на западной границе и в Одессе, где, продолжает работать система сбора взяток.

Читайте такжеВ Украине запустят электронную базу автоперевозчиковРеагировать будем оперативно. Во-первых, все жалобы бизнеса будут переданы в контролирующие органы для дальнейшего расследования, а фамилии коррупционеров в объекты общественного контроля. Во-вторых, будем требовать нового руководителя таможни отчитаться, почему с его стороны нет эффективных шагов для борьбы с коррупцией среди его подчиненных", - написал на своей странице в Facebook глава Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Виталий Хомутынник.