Яценюк призвал парламент упразднить половину разрешительных процедур

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк в рамках реальной борьбы с коррупцией в Украине призвал Верховную Раду на сегодняшнем заседании проголосовать за законопроекты, предполагающие упразднение половины разрешительных процедур, существующих на сегодняшний день.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Яценюк заявил в среду, открывая заседание правительства.

«Обращаюсь к парламенту и коалиции проголосовать сегодня упразднение 70 разрешений из 143, которые предусмотрены законодательством. Это будет реальный путь к преодолению коррупции, - сказал Яценюк. – Сегодня в парламенте будет рассматриваться законопроект о фактически двойном сокращении разного рода разрешительных документов, в том числе документов, которые касаются освобождения агропромышленного комплекса от сверхзатрат. А это выдача разного рода сертификатов, в том числе сертификации зернохранилищ».

По словам премьера, правительство сознательно идет на сокращение полномочий. По мнению Яценюка, чтобы преодолеть коррупцию, нужно не только создавать государственные органы, а и заниматься реальной дерегуляцией. «Чем меньше полномочий у чиновника, тем меньше у него шансов брать взятки. Чем проще правила и процедуры по выдаче разрешений, тем меньше необходимости заниматься договоренностями и взяточничеством с представителями органов власти», - уверен премьер-министр.

При этом он обратился к Министерству экономического развития и торговли Украины с просьбой продолжить работу по дерегуляции экономики.

«Надо перенимать опыт, в том числе наших грузинских коллег, как из Украины выдавить метастазы коррупции, которые существуют до сегодняшнего дня, - сказал премьер-министр. – Я настаиваю, что коррупция существует на среднем и нижнем уровне. И ждет, и смотрит, как будут проходить события. А события будут проходить только одним способом – жесткая и реальная борьба. Хватит уже тех, кто покупает золотые батоны. Те, кто покупает золотые батоны, потом должны крошить батоны в местах не столь отдаленных», - сказал глава правительства.

Как сообщал УНИАН, Арсений Яценюк на момент своего назначения на пост премьер-министра называл борьбу с коррупцией в Украине одним из приоритетных заданий нового правительства. При этом, по уточненным данным Министерства доходов и сборов Украины, объем средств, который оборачивается в тени в Украине в год, составляет порядка 280 млрд грн, что значительно больше, чем объем собираемых в год налоговых поступлений.