Янукович-младший и россияне требуют от Ахметова более миллиарда гривень

Соответствующее постановление размещено в госреестре судебных решений, сообщают "Наши деньги".

Как отмечается, компания Александра Януковича 17 марта подала иск к фирме Рината Ахметова с требованием взыскания 94,36 млн гривен. Подробностей иска в судебных постановлениях не приведено.

3 апреля было назначено заседание Арбитражного суда Ростовской области по иску "Сбербанка России" к "Ростовской угольной компании", ОАО "Запорожсталь" и еще трех российских компаний. Все эти фирмы связаны с группой Рината Ахметова.

"Сбербанк" требует от ахметовских фирм вернуть 84,19 млн долларов, что является частью от кредита в размере 3 млрд рублей, выданным "Сбербанком" на строительство шахт "Быстрянская" 1 и 2 мощностью 750 тысяч тонн коксующегося угля. Данные о результатах рассмотрения пока неизвестны.

"Ростовская угольная компания" решила строить шахты еще в 2005 году. Тогда "Запорожсталь", которой принадлежит 90% "РУК" принадлежала "Midland Resourсes" Эдуарда Шифрина и Алекса Шнайдера, а также группе "Индустриал". В 2011 году пакет "Midland" выкупила неизвестная группа российских инвесторов, в 2012 году долю "индастриал" приобрел "Метинвест" Ахметова".

Еще 10% "РУК" принадлежит фирме "Паритет" Александра Михалева, брата экс-министра промышленности Ростовской области Сергея Михалева.