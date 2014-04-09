Доллар бьет новые рекорды – 12,15 гривень

В среду, 9 апреля, к 12:00 на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару понизились до 11,9500/12,1500 грн/долл. против 11,6500/11,9500 грн/долл. на открытии торгов.







Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки гривни по отношению к евро к 12:00 понизились до 16,4770/16,7590 грн/евро против 16,0710/16,4875 грн/евро на открытии торгов.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,3795/1,3797, изменяясь в достаточно узком коридоре.

По отношению к российскому рублю котировки гривни к 12:00 понизились до 0,3344/0,3399 грн/рубль против 0,3258/0,3342 грн/рубль на открытии торгов. В России курс доллар-рубль вырос, и к 12:00 установился на уровне 35.7025 (+0.1885).

Как сообщал УНИАН, во вторник, 8 апреля, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 11,6500/11,8500 грн/долл., по отношению к евро – на уровне 16,0450/16,3265 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3277/0,3319 грн/рубль.