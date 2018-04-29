Отдых без Крыма

Государственное агентство по туризму и курортам (Гостуризмкурорт) рекомендует украинцам воздержаться от отдыха в Крыму в связи с аннексией полуострова Российской Федерацией. Хотя и без данного совета было ясно, что из 4 млн украинских туристов, посетивших Крым в 2013 году, немногие решатся провести отпуск на оккупированной «братским народом» территории. Кроме того, дорога в Крым для европейских туристов, которые и так не особо баловали его своим вниманием, тоже закрыта - Европейская организация по безопасности аэронавигации ввела запрет на полеты европейских авиаперевозчиков в Симферополь и Севастополь.

Таким образом, Крыму остается рассчитывать лишь на туристов из стран СНГ, в первую очередь – из России и Беларуси (в прошлом году они составили около четверти всех туристов, посетивших полуостров). Несмотря на это, самопровозглашенная власть республики заявляет, что рассчитывает уже в текущем году увеличить турпоток в Крым более чем на треть – до 8 млн человек. Главные надежды возлагаются на туристов из РФ. Впрочем, эксперты утверждают, что потерю украинского потока туристов на полуостров россияне не смогут компенсировать и наполовину. А вот отечественные курорты Причерноморья и Приазовья в этом году могут рассчитывать на существенный приток украинских отдыхающих, которые откажутся от посещения Крыма. Вместе с тем, в борьбу за наших туристов все активнее включаются относительно недорогие для отдыха страны ближнего зарубежья, в частности, Болгария, Турция, Грузия и Черногория.

Результат аннексии

Россия уже признала, что курортный сезон в Крыму сорван. Как заявила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина, к началу летнего сезона восстановить туристический поток на полуостров вряд ли удастся. Основной причиной срыва, по ее словам, является транспортная проблема. Чтобы перевезти всех туристов из России, в том числе тех, кто раньше приезжал на поездах, необходимо не менее 600 авиарейсов в неделю. Однако, по словам Тюриной, это уже маловероятно, время упущено, продажи у туроператоров идут плохо.

И украинских туристов Крым потерял. «Действительно, 65% украинцев, которые по информации Министерства курортов и туризма Крыма посетили Крым в прошлом году, – более 4 млн человек. Но сегодня нет предпосылок для того, чтобы эти туристы отдыхали на полуострове и в этом году», - подчеркивает спикер Ассоциации лидеров турбизнеса Украины (АЛТУ) Юлия Олейник.

По ее словам, все туристы, включая украинцев, при выборе места отдыха руководствуются четырьмя факторами: безопасностью направления, удобством транспортного сообщения, отсутствием визовых препятствий и соотношением цена/качество.

«Сегодня к такому фактору как цена/качество, чем, к сожалению, Крым никогда не отличался, добавляются еще и проблемы с транспортным сообщением, с безопасностью, а также новый для украинцев фактор – психологический», - отметила Олейник, пояснив, что психологический фактор заключается в не восприятии украинцами Крыма как части «не Украины».

Спикер АЛТУ также считает маловероятным, что потерю украинских туристов Крым сможет компенсировать турпотоком россиян - для этого из РФ должно приехать в 4 раза больше отдыхающих, чем в прошлом году.

Подтверждает ее слова и директор Центра туристической информации Владимир Царук: «Посудите сами, должного авиасообщения с Крымом нет, дополнительных поездов, которые организовывала «Укрзализныця» ранее, в разгар курортного сезона, также не предвидится. Поэтому даже если часть украинцев решится на отдых в Крыму, то их число будет далеко от показателя прошлого года».

По оценкам эксперта, в среднем на стандартный 10-дневный отдых в Крыму украинский турист в прошлом году тратил около 4,5-5 тыс. грн. Таким образом, потеря полуостровом 4-миллионного украинского турпотока будет для его экономики существенным ударом, который оценивается в миллиарды гривен. Впрочем, теперь на эти средства могут рассчитывать другие украинские курорты - Причерноморье, Приазовье и Карпаты.

Кому война, а кому туристы

Отказ украинцев от поездок на Крымский полуостров может сыграть на руку другим туристическим регионам Украины. Так, заместитель главы Гостуризмкурорт Андрей Шенин считает, что хорошие шансы увеличить турпоток уже в этом году есть у одесских, херсонских и николаевских курортов, а также карпатских. При этом, как утверждает Царук, летний отдых в этих регионах будет стоить на 20-40% дешевле, чем в Крыму.

«Особо популярной будет Одесская область, потому что это направление - более молодежное, более развито для отдыха, который предпочитают наши туристы, и наиболее приемлемо по соотношению цена/качество. Отдых в Херсонской и Николаевской областях будет дешевле, но уровень сервиса там ниже, чем в Одесской», - утверждает менеджер по туризму турагентства «Фабрика Гришкофф» Екатерина Гудыменко.

По ее словам, Карпатский регион в борьбе за «крымского» туриста будет выступать аутсайдером: «Та категория людей, которая ездила в Крым, больше рассчитывала на морской отдых. Поэтому Карпаты смогут оттянуть максимум 5-10% туристов и не более».

На руку украинским курортам может сыграть и существенное подорожание вследствие девальвации национальной валюты путевок за границу. Уже сейчас ситуация с гривней привела к обвалу продаж туров за рубеж. По данным Царука, из-за подорожания туров, а также общей экономической и политической нестабильности в стране, продажи путевок за границу отечественных туркомпаний по итогам первого квартала сократились на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперт считает, что многие украинцы, отказавшиеся от поездок за границу, проведут летние отпуска в Украине, поэтому объемы внутреннего туризма, особенно пляжного отдыха, в текущем году не сильно пострадают от кризиса в стране.

Зарубежная конкуренция

Выиграть от ситуации с Крымом могут не только украинские, но и относительно недорогие зарубежные курорты. Как утверждает Шенин, уже сейчас ряд стран, пользуясь нестабильной ситуацией во взаимоотношениях Украины и России, начинают активно конкурировать на туристическом рынке, пытаясь привлечь украинцев привлекательными ценами.

«Наибольшие шансы оттянуть часть украинских туристов - у Болгарии, потому что там уровень цен очень доступный – в некоторых случаях даже дешевле, чем в Крыму. В среднем путевку в Болгарию можно приобрести за 300 евро. Это – перелет, проживание и питание. А горячие туры можно найти еще дешевле, - отмечает Гудыменко. - Помимо Болгарии, на привлечение части украинских туристов может претендовать Грузия, Черногория, Хорватия, Турция и Египет, но туры в эти страны обойдутся немного дороже».

По словам Гудыменко, в условиях существенного сокращения продаж туроператоры сейчас начинают активно использовать скидки, чтобы хоть как-то привлечь клиентов.

По мнению Царука, в условиях ужесточения конкуренции за привлечение туристов украинские власти должны принимать меры по популяризации отечественных курортов, чего пока не происходит.

«Нашим курортам не сложно будет конкурировать с зарубежными, но очень важно, чтобы государство занималось или хотя бы помогало в проведении рекламных кампаний этих курортов. Для начала – хотя бы проводило пресс-туры для украинской и зарубежной прессы. Ведь нужно, чтобы люди знали, что морские курорты в Одесской, Херсонской и Николаевской областях, как минимум, не хуже, чем крымские», - сказал Царук.

Таким образом, в нынешнем году отечественные курорты получили исторический шанс отстоять свою значимость в конкурентной борьбе с мировыми здравницами за 4 млн украинцев, которые проигнорируют Крым как место отдыха. Но если государство и дальше будет игнорировать родную туристическую отрасль, как минимум, в плане популяризации, то со временем украинские туристы полностью переориентируются на зарубежные страны, принося миллиардный доход в их казну.

Виктор Нагорский (УНИАН)