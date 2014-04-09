Украинская делегация завтра вылетает в Вашингтон на переговоры с МВФ

Украинская делегация в составе министра экономического развития и торговли Павла Шереметы, министра финансов Александра Шлапака и главы Национального банка Украины Степана Кубива намерена завтра, 10 апреля, вылететь в Вашингтон для переговоров с руководством Международного валютного фонда.

При этом, по оптимистическому сценарию, первый транш кредита в объеме порядка 3 млрд долл. из общей программы сотрудничества объемом 14-18 млрд долл. может быть предоставлен нашей стране уже к концу апреля.

Об этом журналистам заявил министр экономразвития Павел Шеремета.

«Мы летим делегацией – глава Минфина, глава Нацбанка и я. Завтра вылетаем», - сказал Шеремета. При этом он подчеркнул, что МВФ не имеет претензий к Украине и не выдвигает дополнительных условий для переговоров. «Все идет по плану. Дополнительных претензий со стороны МВФ нет. Есть ожидания», - сказал министр.

Кроме того, отвечая на вопрос о том, когда можно ожидать первый транш кредита, он ответил: «Первый транш - как и ожидали. Конец апреля – это оптимистический сценарий», - сказал Шеремета.

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Также Шеремета подчеркнул, что отсутствие прогноза развития экономики Украины, отозванного МВФ в связи с кризисом и аннексией Крыма, нельзя рассматривать как некий негативный сигнал. «Это не сигнал. Все идет по плану», - сказал министр.

Глава Национального банка Украины Степан Кубив также заявил сегодня, обращаясь к гражданам, пикетирующим Нацбанк с требованием немедленно стабилизировать экономическую ситуацию в стране, что 10 апреля отбывает в Вашингтон. «Буквально завтра я выезжаю с миссией в Вашингтон, где будет проведена соответствующая работа с мировыми финансовыми структурами. По приезду я поставлю вас в известность о результатах этих переговоров», - сказал он.

МВФ является ключевым кредитором экономики Украины, сотрудничество с которым активно возобновилось после трехлетнего перерыва в конце февраля текущего года с приходом нового Кабинета министров Арсения Яценюка.

27 марта Международный валютный фонд на уровне руководства миссии договорился с украинским правительством о программе сотрудничества stand-by сроком на два года и с объемом финансирования 14-18 млрд долл. В целом программа разблокирует финансовую помощь от широкого круга финансовых организаций, которая может составить до 27 млрд долл. в течение двух лет.

Сотрудничество с МВФ для Украины является критически необходимым условием для получения макрофинансовой помощи от США, стран ЕС и Японии, а также возможного выхода Украины на внешние рынки заимствований.

Как отмечал министр финансов Александр Шлапак, первый транш кредита от МВФ может составить порядка 3 млрд долл.

8 апреля Международный валютный фонд отозвал макропрогноз развития Украины в связи с аннексией Крыма Российской Федерацией и общим политическим и экономическим кризисом в стране. При этом директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард в ходе своего выступления в Институте международных исследований в Вашингтоне отмечала, что геополитическая напряженность является существенным фактором ухудшения развития мировой экономики, и в этом смысле ситуация в Украине может значительно повлиять на мировые макроэкономические процессы.