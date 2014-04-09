Официальный курс гривни к доллару побил очередной рекорд - 11,87

С 9 апреля курс составляет 1187.8416 грн за 100 долларов.

Предыдущий минимум был зафиксирован 8 апреля и составил 1172.8167 грн за 100 долларов.

Курс гривни к евро на 9 апреля установлен на уровне 1636.1330 грн за 100 евро, к российскому рублю - 3.3416 за 10 рублей.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины c 4 апреля устанавливает официальный курс гривни ежедневно после полудня на текущий рабочий день, и он будет действовать до следующего пересмотра.

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«Национальный банк планирует устанавливать и обнародовать официальный курс гривни каждый рабочий день после 12:00, - цитирует пресс-служба директора генерального департамента денежно-кредитной политики Елену Щербакову. - Это вполне соответствует современным международным тенденциям и практике работы ведущих центральных банков мира».

Ранее курс гривни к свободно конвертируемым валютам и валютам стран, являющихся главными внешнеэкономическими партнерами Украины, а также курс банковских металлов начинали действовать на следующий день после дня их утверждения.