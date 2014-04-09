Moody's понизило рейтинги Киева и Харькова

Международной рейтинговое агентство Moody's Investors Service понизило кредитные рейтинги Киева и Харькова в иностранной и национальной валюте до уровня “Caa3” с “Caa2” с негативным прогнозом, сообщается на официальном сайте агентства.

“Главной причиной снижения рейтинга является ухудшение кредитного положения украинского правительства, что ранее привело к ухудшению кредитного рейтинга Украины с “Caa2” до “Caa3”, - говорится в сообщении.

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По мнению экспертов Moody's, оба украинских города являются слишком уязвимыми перед рисками на национальных рынков и не имеют достаточной фискальной автономии, чтобы поддерживать более высокий рейтинг.

Также к значительным рискам Moody's относит нестабильность бюджетных доходов, недостаточный уровень ликвидности и валютные риски, которые усиливаются резкой девальвацией курса гривни.

Как сообщал УНИАН, 7 апреля международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service снизило рейтинг украинских государственных облигаций до уровня «Caa3» с «Caa2» с негативным прогнозом.

Причинами снижения рейтинга агентство назвало эскалацию политического кризиса в Украине на фоне аннексии Крыма, тяжелое положение в сфере государственных финансов на фоне роста цен на газ, а также ожидаемый рост государственного долга, который по итогам 2014 года может составить до 60% ВВП.