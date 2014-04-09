МВФ оценивает дисбаланс госбюджета Украины в 60 млрд гривень

Международный валютный фонд оценил дисбаланс государственного бюджета Украины в 60 млрд грн, сообщил журналистам министр финансов Александр Шлапак.

«МВФ, как эксперт, приехал, посмотрел, и сказал: у вас тут непорядок, тут и тут. Сказал о том, что у вас 60 млрд грн – дисбаланс. Ликвидируйте его каким-то образом. И уехал», - сказал Шлапак.

Вместе с тем, министр отметил, что такая оценка не является неким дополнительным условием сотрудничества Украины с Фондом. «Каких-либо дополнительных условий (по сотрудничеству - УНИАН) МВФ не выставляет", - сказал Шлапак.

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Как сообщал УНИАН, дефицит государственного бюджета Украины по итогам января-февраля 2014 года составил 5,279 млрд грн, что в 2,3 раза, или на 2,945 млрд грн, больше дефицита по итогам января-февраля 2013 года в размере 2,334 млрд грн.

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27 марта Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Закон Украины “О Государственном бюджете Украины на 2014 год”, предполагающий сокращение доходной части бюджета на 2014 год на 24,7 млрд грн до 372,9 млрд грн и сокращение расходов на 23,8 млрд грн до 437,8 млрд грн, при дефиците бюджета в объеме 68,5 млрд грн.