Доллар на межбанке вырос до 12,45 грн

В среду, 9 апреля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 11,6500/11,9500, к 12:00 цены выросли до 11,9500/12,1500. К закрытию торгов ценовые уровни достигли максимума 12,1500/12,4500, сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.

Рынок евро-гривня открылся котировками 16,0710/16,4875, к 12:00 цены ушли вверх до 16,4770/16,7590. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 16,7565/17,1765.

Рублевый рынок открылся котировками 0,3258/0,3342, к 12:00 цены поднялись до 0,3344/0,3399. К закрытию торгов цены достигли верха 0,3343/0,3399.

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В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 35,7295 (+0.2155).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3780/1,3805.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 8 апреля, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 11,6500/11,8500 грн/долл., по отношению к евро – на уровне 16,0450/16,3265 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3277/0,3319 грн/рубль.