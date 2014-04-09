Глава Нацбанка назвал сроки стабилизации экономики

Ситуация в экономике Украины изменится, но в настоящее время следует запастись терпением, поскольку ни за два месяца, ни за полгода исправить ошибки прошлых лет невозможно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил глава Национального банка Украины Степан Кубив, обращаясь к гражданам, пикетирующим здание НБУ.

«Шаг за шагом мы изменим страну. Но я прошу в данный момент терпения и поддержки. За два месяца, за полгода получить качество от того, что происходило за прошлые годы, невозможно», – сказал он участникам митинга, которые требовали немедленной стабилизации экономической ситуации в стране и заявили о своем намерении в случае невыполнения этого требования через неделю провести протестные акции во всех областях Украины.

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«Я прошу дать возможность работать. Сегодня наша третья встреча. Я открыт для вас, но я должен интеллектуально работать», – сказал Кубив и призвал граждан поверить ему и помочь в этом.

Также глава НБУ сообщил, что в текущем месяце перечислил 75% своей зарплаты на нужды армии. «Я считаю, что это правильно, и я буду делать это дальше», – добавил Кубив.

Как сообщал УНИАН, политическая ситуация в Украине оказала негативное воздействие на банковскую систему. Общий объем депозитов в национальной валюте в феврале снизился на 5,1% - до 392 млрд грн, в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) - на 5,8%, до 28,5 млрд долл.

Одновременно продолжается обесценивание национальной валюты: по состоянию на 9 апреля стоимость доллара США на межбанковском рынке Украины достигла 12,45 грн/долл.