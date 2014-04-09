НБУ после двухлетнего перерыва обновил информацию о собственниках банков

Национальный банк Украины (НБУ) после двухлетнего перерыва обновил информацию о крупнейших собственниках украинских банков на своем официальном сайте.

Указанная информация не актуализировалась регулятором с апреля 2012 года, вопреки требованиям действующего законодательства.

В обновленной информации на сайте регулятора размещена также структура собственности банков в виде схемы.

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Как сообщал УНИАН, глава НБУ Степан Кубив ранее сообщал, что увидеть реальных собственников многих банках Украины является большой проблемой.

Согласно статье 68 закона Украины о “Национальном банке Украины” регулятор должен размещать на официальном сайте информацию о владельцах существенной части в банках.

По состоянию на 1 марта 2014 года лицензию Нацбанка на осуществление банковской деятельности имел 181 банк, в том числе один - лицензию санационного банка.