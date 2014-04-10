Шлапак уполномочен подписать соглашение о гарантиях заимствования с США
00:37, 10 апреля 2014Финансы
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Исполняющий обязанности Президента Украины Александр Турчинов уполномочил министра финансов Украины Александра Шлапака подписать соглашение о гарантиях заимствования между Украиной и США.
Шлапак уполномочен подписать соглашение о гарантиях заимствования с США / uacrisis.org
Текст распоряжения опубликован на сайте и.о. Президента Украины.
"Уполномочить министра финансов Украины Александра Шлапака Витальевича подписать соглашение о гарантиях заимствования между Украиной и Соединенными Штатами Америки", - говорится в распоряжении №578/2014.
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Также Турчинов постановил утвердить директивы министру финансов Украины для участия в переговорах с США по заключению соглашения о гарантиях заимствования между Украиной и США.
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