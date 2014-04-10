Вопрос финансового обеспечения Крыма расколол правительство России - СМИ

К июлю правительство России должно определить основные параметры бюджета на 2015-2017 гг. Дискуссия свелась к вопросу, менять бюджетное правило, наращивая государственные расходы, или нет, пишут "Ведомости".

Бюджетное правило ограничивает нефтегазовые расходы. За изменение бюджетного правила выступают первый зампред правительства Игорь Шувалов и Минэкономразвития.

Шувалов объясняет необходимость корректировки правила дополнительными расходами на содержание и развитие Крыма в 2015-2020 гг., рассказывает федеральный чиновник. Минфин предлагает профинансировать развитие Крыма в 2015-2020 гг. за счет сокращения других расходов, в том числе госпрограмм. Шувалов против, знает собеседник «Ведомостей»: придется отказываться от некоторых социальных обязательств и важных инфраструктурных проектов, а это крайне нежелательно.

Шувалов предлагает учесть в бюджетном правиле рост населения России из-за Крыма — со 143 млн до 145 млн человек, рассказывает федеральный чиновник и подтверждает сотрудник Минфина. Значит, расходы бюджета можно увеличить примерно на 250 млрд руб. в год — должно хватить на Крым и Севастополь, рассказывает федеральный чиновник, предварительно расходы бюджета на программу развития Крыма и Севастополя оцениваются в 1 трлн руб. Представитель Минрегиона (разработчик программы) говорит, что первые расчеты будут только на следующей неделе. Непонятно, как в бюджетном правиле учесть прирост населения, удивлен сотрудник Минфина.

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Минэкономразвития тоже предлагает учитывать в бюджетном правиле не только цены на нефть, но и другие макроэкономические параметры. Например, отток капитала.

Предложение не означает, что должна быть какая-то жесткая зависимость между правилом и оттоком, — суть в том, что экономическую политику нужно менять, если меняются экономические условия, объясняет замминистра экономразвития Андрей Клепач.

Минэкономразвития предлагает смягчить бюджетное правило, увеличив с 2015 г. дефицит с 1% ВВП до 1,5%, говорит Клепач. В 2014 г. надо использовать часть дополнительных нефтегазовых доходов, будет около 1 трлн руб., и выделить 200 млрд из фонда национального благосостояния (ФНБ) на докапитализацию через Внешэкономбанк банков и финансовое оздоровление компаний, думает он.

Менять бюджетное правило, нарушать устойчивость бюджетной системы нельзя, категоричен высокопоставленный чиновник Минфина, расходы на Крым нужно профинансировать за счет оптимизации других госпрограмм, а на 2015 г. есть резерв в 80 млрд руб. нераспределенных расходов.

Сегодня изменение бюджетного правила будет обсуждаться у помощника президента Андрея Белоусова, Минфин еще раз скажет о недопустимости изменений, сообщил другой сотрудник Минфина.