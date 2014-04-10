Нелегитимная крымская власть предъявила требования бизнесу

Крымская власть требует от предприятий торговли и сферы услуг при переводе цен в рубли использовать курс не выше 3,1 рубля за гривну, передает сайт "Новости Крыма".

Об этом постановлении сообщили в пресс-служба Совета министров Крыма.

Напомним, гривня продолжит ходить на территории Крыма наравне с российским рублем до 2016 г. Курс украинской нацвалюты зафиксирован на уровне 3,8 руб. за гривню.

«Решение было принято с целью обеспечения удовлетворения потребительского спроса, доступности товаров и услуг для населения и в связи с укреплением курса российского рубля по отношению к украинской гривне», - отметили в пресс-службе Совмина.

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Кроме того, власть республики обязала Министерство экономического развития и торговли Республики Крым еженедельно вносить Совету министров предложения по изменению коэффициента пересчета цен, тарифов с украинской гривны на российский рубль.

Контроль за выполнением данного постановления возложили на первого заместителя Председателя Совмина Рустама Темиргалиева.