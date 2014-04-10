Реформы помогут экономическому росту в Украине - Всемирный банк

Структурные реформы поспособствуют экономическому росту в Украине, считает вице-президент Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Лаура Так.

Она отметила, что "Украина переживает макроэкономический кризис". "Стране нужно проводить структурные реформы, сокращать дефицит бюджета и объем госдолга", - сказала Лаура Так на брифинге для журналистов. Вице-президент ВБ особенно подчеркнула, что затягивание с проведением реформ спровоцировало экономический кризис в Украине, пишет ИТАР-ТАСС.

"Украина переживает макроэкономический кризис, - сказала Лаура Так. - Еще до последних событий рост был очень медленным. Для поддержания устойчивости экономики необходимы крупные реформы. Не думаю, что без них можно выйти на устойчивую почву". "Мы также готовим меры бюджетной поддержки, - сказала специалист. - Пока речь идет об 1 млрд долларов, при условии наличия программы реформ. По срокам и структуре этого проекта мы пока точно не определились. В общем, предполагается быстрый начальный этап финансовой поддержки, а затем серия" последующих шагов.

Лаура Так напомнила, что согласно прогнозу ВБ, рост ВВП Украины в этом году сократится до минус 3%. Вместе с тем, в 2015 году эксперты ВБ ожидают роста ВВП в 3% за счет усиления предпринимательской активности."Реформы могут быть болезненными в краткосрочный период. Вместе с тем они необходимы для обеспечения стабильного роста".- продолжила Так. Она особенно отметила, что "нестабильность в отношениях между Россией и Украиной влияет на весь восточно-европейский регион в целом".

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Необходимость срочных реформ отметил также директор ВБ по Беларуси, Молдове и Украине Цимяо Фань. "Важно подчеркнуть, что нынешний кризис - результат отсрочек в проведении реформ, - сказал он. - Во-вторых, это не МВФ и ВБ требуют осуществления программы реформ. Это правительственная программа. И на данный момент, как мне представляется, у Украины нет никакого иного выбора. В-третьих, программа МВФ и поддержка ВБ на самом деле помогут Украине смягчить некоторые из негативных последствий этих реформ".

Она отметила, что Всемирный банк выделит Украине в 2014 году 3 млрд долларов на проведение реформ. По мнению экспертов ВБ, структурные изменения в энергетическом секторе, дерегулирование экономики, реформа публичного сектора пошлют четкий сигнал обществу и инвесторам о серьезном намерении властей бороться с коррупцией.