Страны G7 сегодня обсудят влияние событий в Украине на мировую экономику - СМИ

Министры финансов стран G7 в четверг обсудят украинский вопрос. Дискуссии по этому поводу пройдут в Вашингтоне. Обсуждение событий в Украине будет промежуточным этапом перед запланированной на ноябрь совещанием глав финансовых ведомств стран, входящих в «Большую двадцатку».

Как пишет Reuters со ссылкой на источники в Вашингтоне, анонсирована для обсуждения тема - украинский кризис и его влияние на мировую экономику, передает Радио Свобода.

Ранее лидеры G7 промышленно развитых государств решили остановить участие в формате «Группы восьми» с Россией до тех пор, пока Москва не изменит курс по Украине.

В состав G7 входят США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия и Канада.

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Как сообщал УНИАН, США приостановили ряд совместных проектов с Россией в рамках двусторонней президентской комиссии. Финансирование, выделенное на эту деятельность, будет использовано в пакете помощи США Украине.

Средства пойдут на поддержку экономических реформ в Украине, включая борьбу с коррупцией и возвращение похищенных активов.