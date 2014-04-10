Вкладчикам проблемных банков из Крыма придется ехать за своими деньгами на материк

В связи с последними событиями, произошедшими в Крыму, банки-агенты Фонда гарантирования вкладов физических лиц прекращают свою деятельность на территории Крымского полуострова с 15 апреля 2014 года, сообщается на сайте фонда.

Как уточнили УНИАН в фонде гарантирования, речь идет о подразделениях банков «Хрещатик» и «УкрСиббанк», через которые в настоящее время осуществляются выплаты вкладчикам проблемных банков.

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По информации фонда, до 15 апреля вкладчики неплатежеспособных банков, получающие свои средства через учреждения банков-агентов, могут обратиться в одно из работающих отделений для получения средств, а после этой даты — в любое отделение банков в других регионах Украины.

Как сообщал УНИАН, с начала текущего года фонд ввел временную администрацию в пяти банках - «Форум», «Меркурий», «Брокбизнесбанк», «Реал Банк» и «Даниэль». Также фонд продолжает выплачивать возмещение вкладчикам ликвидируемых банков «Таврика» и «Эрде Банк».