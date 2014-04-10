Доллар установил рекорд в 13 гривень, а евро пробил отметку в 18

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 12,0000/12,5000, к 12:00 цены выросли до 12,4000/13,0000, сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.

Рынок евро-гривня открылся котировками 16,6200/17,3150, к 12:00 цены ушли вверх до 17,1845/18,0225.

Рублевый рынок открылся котировками 0,3375/0,3516, к 12:00 цены поднялись до 0,3486/0,3612. В России курс доллар-рубль упал и к 12:00 установился на уровне 35,5325 (-0.1875).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3795/97, изменяясь в достаточно узком коридоре.

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Как сообщал УНИАН, в среду, 9 апреля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 11,6500/11,9500, к 12:00 цены выросли до 11,9500/12,1500. К закрытию торгов ценовые уровни достигли максимума 12,1500/12,4500.

Рынок евро-гривня открылся котировками 16,0710/16,4875, к 12:00 цены ушли вверх до 16,4770/16,7590. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 16,7565/17,1765.

Нацбанк в среду на рынок не выходил.