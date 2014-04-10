Россия в поисках финансов для Крыма собирается создать на полуострове игорную зону

Создание в Крыму игорной зоны обсуждается в правительстве РФ с конца марта. Но это не поможет экономике республики, полагает Минфин. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на главу Минфина Антона Силуанова.

О возможности появления в Крыму игорной зоны первым заявил самозванец - премьер-министр республики Сергей Аксенов. Проработать вопрос игорной зоны в Крыму министерствам было поручено 24 марта на совещании у премьера РФ Дмитрия Медведева.

Для игорной зоны может быть выбрано место в "необжитом районе", если правительство придет к выводу, что это поможет развитию Крыма.

Читайте такжеВопрос финансового обеспечения Крыма расколол правительство России - СМИВ России уже есть четыре таких зоны, но спустя почти пять лет после своего создания они практически не функционируют. Они начали действовать с 1 июля 2009 года одновременно с запретом на всей остальной территории страны азартных игр, кроме букмекерских контор и тотализаторов, при этом до настоящего времени на территории этих зон деятельность по организации и проведению азартных игр «фактически не осуществляется».