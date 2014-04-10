Янукович и члены прежнего правительства "отмыли" 77,2 млрд гривень - Госфинмониторинг

Государственная служба финансового мониторинга Украины по результатам расследования фактов отмывания денег, полученных от коррупционных действий экс-президента Украины, прежнего правительства и связанных с ними лиц, в марте текущего года направила в правоохранительные органы 126 материалов на 77,2 млрд грн, сообщается на сайте ведомства.

Госфинмониторинг сообщил, что с 1 марта по 1 апреля текущего года сконцентрировался на расследовании фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества бывшим президентом Украины, его близкими, а также должностными лицами бывшего правительства и связанными с ними лицами.

«По результатам проведенных расследований в марте в правоохранительные органы направлено 126 материалов, согласно которым сумма операций, подозреваемых в легализации доходов, полученных преступным путем, составляет 77,2 млрд грн», - говорится в сообщении. По результатам принятых мер Госфинмониторинг в марте текущего года обнаружил на территории Украины счета 67 физических лиц и заблокировал средства, при этом общая сумма заблокированных средств составила 2,2 млрд грн.

В частности, заблокированы средства на банковских счетах на сумму 261,1 млн грн, 15 млн долл., 2,6 млн евро и 0,4 млн российских рублей, драгоценные металлы (золото и серебро) общей стоимостью 3 млн грн, а также акции общей стоимостью 1,1 млрд грн. Помимо этого, на банковских счетах 7 юридических лиц, связанных с вышеупомянутыми физлицами, заблокированы средства на общую сумму 630,9 млн грн.

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Также Госфинмониторниг сообщил о проведении финансовых расследований в отношении лиц, причастных к организации умышленного массового убийства людей и сепаратистской деятельности на территории Украины.

При проведении расследований Госфинмониторинг координирует свою деятельность с Генеральной прокуратурой, Службой безопасности, Министерством внутренних дел, Министерством доходов и сборов и Национальным банком Украины.

Также сообщается, что проводится поиск активов за рубежом, в рамках которого Госфинмониторинг направил запросы в подразделения финансовых разведок 136 стран мира для установления и дальнейшего блокирования банковских счетов, корпоративных прав, ценных бумаг и других прав требования, движимого, недвижимого имущества и прочих активов.

Госфинмониторинг подчеркивает, что указанные расследования проводятся при беспрецедентной поддержке иностранных партнеров, особенно со стороны подразделений финразведки и правоохранительных органов США и Великобритании.

Одновременно Госфинмониторинг совместно с Национальным банком Украины принимает меры по прекращению деятельности так называемых конвертационных центров и незаконного выведения валютных средств за пределы Украины.

Как сообщал УНИАН, по подсчетам Федерации работодателей Украины, объем взяток, которые украинский бизнес был вынужден выплачивать чиновникам, достиг 160 млрд грн в год.

В марте текущего года глава НБУ Степан Кубив заявил, что в Украине работало около 10 банков - конвертационных центров, оборот наличности по которым за прошлый год составил 146 млрд грн.

Справка УНИАН. Государственная служба финансового мониторинга Украины (Госфинмониторинг) — центральный орган исполнительной власти при Кабинете министров, созданный в 2003 году для реализации государственной политики в сфере предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем или для финансирования терроризма.