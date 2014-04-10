В Украине разоблачили 14 "прачечных", отмывших 140 млрд гривень из бюджета

Правоохранительные органы совместно со Службой безопасности, Министерством внутренних дел и Национальным банком Украины разоблачили 14 финансовых учреждений, через которые было отмыто 140 млрд грн государственных и бюджетных средств, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Украины.

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«За всю историю Украины правоохранительные органы не сталкивались с таким масштабом злоупотреблений и нарушений в финансовой и экономической сферах, как мы увидели на примерах деятельности отдельных должностных лиц. Это была четкая иерархическая структура преступной организации, которая начиналась с властных структур, где продумывались различные схемы для отмывания государственных средств через так называемые «стиральные банки» и «налоговые ямы», - приводятся в сообщении слова первого заместителя генерального прокурора Николая Голомши.

По его словам, сегодня ГПУ проводит активную работу по документированию этих преступлений.

Как сообщал УНИАН, по подсчетам Федерации работодателей Украины, объем взяток, которые украинский бизнес был вынужден выплачивать чиновникам, достиг 160 млрд грн в год.

В марте текущего года глава НБУ Степан Кубив заявил, что в Украине работало около 10 банков - конвертационных центров, оборот наличности по которым за прошлый год составил 146 млрд грн.

По информации Госфинмониторинга, в результате проведенного расследования фактов отмывания денег, полученных от коррупционных действий экс-президента Украины, прежнего правительства и связанных с ними лиц, в марте текущего года служба направила в правоохранительные органы 126 материалов на 77,2 млрд грн. Также в рамках этого расследования Госфинмониторинг обнаружил на территории Украины счета 67 физлиц и заблокировал средства на общую сумму 2,2 млрд грн.