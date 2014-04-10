Кубив вылетел в Вашингтон на ежегодное собрание МВФ и Всемирного банка

Украинская делегация во главе с председателем Национального банка Украины 10 апреля отбыла в Вашингтон (США) для участия в весеннем ежегодном собрании Международного валютного фонда и Всемирного банка, сообщается на сайте Нацбанка.

Согласно сообщению, официальный визит украинской делегации будет проходить с 10 по 14 апреля 2014 года.

«Главная цель визита - проведение рабочих консультаций по началу реформ в Украине, в частности, в монетарной и валютно-курсовой политике, предоставлении нашему государству финансовой поддержки в рамках программы stand-by - говорится в сообщении регулятора.

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По информации Нацбанка, во время официального визита в США украинская делегация примет участие в заседаниях региональных групп МВФ и Всемирного банка, в которые входит Украина, и в пленарном заседании Международного валютно-финансового комитета.

«Планируется, что в Вашингтоне состоятся также встречи с представителями украинской диаспоры, ведущих американских корпораций, бизнес-ассоциаций и другими лицами, заинтересованными в инвестировании в Украину», - отмечается в сообщении.

Кроме того, согласно сообщению, стороны планируют обсудить вопросы состояния и перспектив развития торгово-экономических отношений между Украиной и США, а также создание новых совместных инвестиционных проектов.

Как сообщал УНИАН, украинская делегация в составе министра экономического развития и торговли Павла Шереметы, министра финансов Александра Шлапака и главы Национального банка Украины Степана Кубива 10 апреля, собралась в Вашингтон для переговоров с руководством Международного валютного фонда.

27 марта Международный валютный фонд на уровне руководства миссии договорился с украинским правительством о программе сотрудничества stand-by сроком на два года и с объемом финансирования 14-18 млрд долл. В целом программа разблокирует финансовую помощь от широкого круга финансовых организаций, которая может составить до 27 млрд долл. в течение двух лет.

Украина рассчитывает получить от международных кредиторов и доноров по итогам 2014 года 13 млрд долларов. Более половины данной суммы придется на Международный валютный фонд.