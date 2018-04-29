Руководитель Миндоходов: Новые правила налогообложения должны заработать с 1 июля

Уже месяц Министерство доходов и сборов Украины работает в режиме реорганизации - разделения на налоговую и таможенную службы. Ситуация усугубляется еще и непростой общеэкономической ситуацией в стране, когда налоговые и таможенные поступления едва дотягивают до плановых. Но у руководства ведомства есть преимущество – кредит доверия бизнеса и запрос общества на преодоление коррупционных схем, активно работавших во всех секторах - от оформления бизнеса до возмещения НДС. Преобразований в налоговой сфере ждут кто с нетерпением, кто с опаской. Какими они будут – об этом УНИАН рассказал руководитель ликвидационной комиссии Миндоходов, первый заместитель министра доходов и сборов Украины Игорь Билоус.

- Игорь Олегович, Министерство доходов и сборов - в стадии ликвидации. Как скоро можно ожидать, что налоговая и таможня вновь заработают как отдельные подразделения?

- Действительно, было соответствующее политическое решение. Кабинетом министров принято постановление от 1 марта 2014 № 67 «О ликвидации Министерства доходов и сборов Украины». Оно-то и предусматривает, что Министерство доходов и сборов ликвидируют и восстановят деятельность Государственной таможенной и Государственной налоговой служб. В ближайшее время мы ожидаем от Минфина утверждения положений о службах.

Это - довольно сложная процедура, которая, среди прочего, предусматривает ряд законодательных изменений и принятие пакета нормативно-правовых актов. Ее необходимо провести так, чтобы не навредить выполнению наших основных задач. Как председатель ликвидационной комиссии я, конечно, занимаюсь этим вопросом, но мы, прежде всего, сосредоточены на основных приоритетах: наполнении государственного бюджета, борьбе с налоговыми «ямами» и другими коррупционными схемами.

- Немаловажный вопрос – сокращение работников. Штат Миндоходов был внушительным - порядка 60 тыс человек. Что с ними будет?

- Кадровый вопрос - одна из ключевых стратегических инициатив, которые я задекларировал на ближайшее время. Будут приходить новые люди, с частью людей мы вынуждены будем попрощаться. На это есть две причины. Первая - сокращение расходов на содержание министерства. Мы должны работать эффективнее и тратить меньше бюджетных средств. Вторая причина - война с налоговыми ямами и теневой экономикой. Решение этого вопроса, думаю, стоит начинать с себя. Ни для кого не секрет, что определенные работники министерства были включены в теневые схемы. Так вот, мы начали служебное расследование с участием внутренней службы безопасности. Мы найдем этих людей и примем соответствующие решения.

- Вы меняете команду. Кто те люди, которые приходят с Вами?

- Чтобы осуществить наши планы, необходима команда профессионалов, устойчивая к коррупции и разделяющая мое видение дел. Поэтому мы привлекаем людей не из системы - квалифицированных специалистов, известных в своих областях. В то же время, мы ценим тех профессионалов, которые уже работают в нашей структуре. Мы беспощадны к коррупционерам, но очень заинтересованы оставить в команде лучших налоговиков. По завершению ликвидации Миндоходов и формирования Гостаможслужбы я буду рад представить общественности нашу обновленную команду профессионалов.

- В связи с реорганизацией налоговая и таможня потеряли право законодательной инициативы. Теперь от Вас требуется лишь экспертное мнение, а все решения принимает Минфин. В каком Вы контакте с руководством Минфина?

- Действительно, мы остались исполнительным, а не законодательным органом. Однако мы оставляем за собой основательную экспертную функцию, работаем с Минфином и профильным комитетом Верховной Рады как своеобразный thinktank – исследовательский центр. К тому же, существует целый ряд вопросов, которые не требуют обсуждения или рассмотрения в парламенте. Все, что мы можем делать на своем уровне быстро, мы обсуждаем непосредственно с бизнесом и вносим изменения.

- В своих публичных выступлениях Вы не раз упоминали о том, что главная задача министерства - вывод экономики из тени. А по предварительным оценкам, тень - это сколько?

- Высчитать объем теневой экономики - согласитесь, не тривиальная задача. По нашим оценкам, теневой оборот средств, который «прошел» через «налоговые ямы» только 2013 году составил порядка 280 млрд грн. Сегодня это - наш главный резерв для пополнения госбюджета.

- Вы также заявляли, что не против переписать Налоговый кодекс. Что хотите изменить, в первую очередь?

- Эволюционное реформирование налогового законодательства - один из моих приоритетов. Безусловно, я имею свое видение, но хотел бы услышать конструктивные пожелания представителей бизнеса и общественности. Это - процесс, который требует постоянного диалога.

Многие вопросы можно решить, только внеся изменения в налоговое законодательство, однако многое можно изменить путем издания соответствующих приказов. Например, для уменьшения затрат времени налогоплательщиков в части формирования отчетности мы планируем пересмотреть и упростить формы налоговых деклараций по НДС, акцизному налогу.

- А что будет со ставками налогов и количеством платежей? Понятно, что в условиях, когда на счету каждая гривня, любые сокращения - не ко времени. Тем не менее, урезание количества налогов и снижение налоговых ставок – стратегическая задача, не так ли?

- Да, действительно. Сейчас рано говорить о конкретных цифрах, хотя в моем понимании оптимально можно было бы администрировать 10 налогов, а не 23, сколько их есть сейчас. Наш приоритет – прежде всего, избавиться от неэффективных налогов, администрирование которых обходится государству в большую сумму, чем они приносят дохода в бюджет.

- В свое время бывшее руководство Миндоходов заявляло о стремлении превратить налоговую службу из фискальной в сервисную. Однако реализовать планы не удалось. С Вашей точки зрения, такое преобразование в принципе возможно? Налоговая служба может стать исключительно сервисной?

- Налоговая служба всегда будет выполнять двойную функцию: с одной стороны, помогать плательщикам и обслуживать их, а с другой - следить за платежной дисциплиной. Использование штампов вроде «сервисный орган, а не фискальный» заводит дискуссию в неправильное русло, потому что мы всегда будем совмещать две функции.

Я призвал бы отталкиваться не от названий, а от целей. А цель – реформировать систему в целом. Многие годы налоговая служба была инструментом принуждения бизнеса делать то, что он должен делать добровольно. Бизнес, по понятным причинам, считает многие требования завышенными, стремится потратить меньше, не доверяет властям, потому что убежден, что все платежи осядут в коррупционных схемах. И, будем откровенны, налоговая тоже не всегда способствовала добросовестному поведению бизнеса. Именно это мы и будем менять.

С теми, кто платит добровольно и честно, мы будем работать как сервисная служба. Наша задача – администрировать налоги так, чтобы их было удобно и легко платить. Для этого нам предстоит пройти долгий путь - изменить систему, избавиться от коррупции, восстановить доверие налогоплательщиков к нашей службе, изменить законодательство.

- Что уже сделано?

- Мы перешли к риск-ориентированной системе проверок, закладываем в основу своей работы принцип того, что большинство предприятий платят налоги честно, а проверять надо только тех, кто своими отчетами вызывает сомнения.

В будущем мы создадим такую службу, которая будет не столько собирать налоги, сколько помогать людям платить налоги. То есть, необходимо создать настолько простые и понятные процедуры, чтобы налогоплательщик все делал сам, в том числе, посредством удаленного доступа – через Интернет.

C теми, кто злоупотребляет доверием, мы будем общаться в другом формате. Наш уровень толерантности к налоговым «ямам» и другим мошенническим схемам - нулевой. Это касается как тех, кто предоставляет незаконные услуги, так и тех, кто пользуется ими. А в нашей системе – еще и потворствует существованию таких схем.

Главный принцип - не мешать честному бизнесу работать, не заставлять его перекрывать недостачи в поступлениях, которые возникают из-за коррупционеров и мошенников.

- В свое время Вы предлагали крымскому бизнесу перерегистрироваться на материковой части. Сколько предприятий уже «переехали», есть предварительные цифры?

- В ответ на ситуацию, которая сложилась в Крыму, мы ввели новый механизм, который позволяет быстро перерегистрировать бизнес на территории любой области или непосредственно в Киеве, и платить налоги в соответствии с законодательством Украины. По состоянию на начало апреля, такой возможностью воспользовались 209 налогоплательщиков, из них 166 юридических лиц и 43 частных предпринимателя.

Кроме того, мы инициировали изменения в Налоговый кодекс Украины, которые предусматривают освобождение всех налогоплательщиков в Крыму от налогообложения на срок оккупации. С нашей точки зрения, Крым - территория Украины, там живут наши граждане. Однако казначейство заблокировано, и нет способов перечислять средства ни с материка на полуостров, ни в обратном направлении. Поэтому мы прибегли к такому шагу, чтобы поддержать наших людей в Крыму и вернуть их в правовое поле Украины.

- В Украине заканчивается декларационная кампания. Какие уже видны результаты?

- В этом году, с января по март, свои доходы задекларировали 213 тысяч граждан. Общий объем задекларированных доходов - почти 12 млрд грн. 664 человека задекларировали доходы более 1 млн грн. В бюджет из этой суммы будет уплачено 267 млн грн – на треть больше, чем в прошлом году. К слову, хочу воспользоваться возможностью и призвать наших граждан до 1 мая подать декларации.

- Верховная Рада приняла изменения в налоговое законодательство, в том числе, относительно налогообложения пассивных доходов физлиц по прогрессивной шкале. Будут ли эти изменения распространяться на доходы, полученные в 2013году, или нормы закона заработают уже для доходов за 2014 год?

- Прежде всего, хочу сказать, что законотворческая функция переместилась в Министерство финансов. Мы - исполнительный орган, хотя и выполняем экспертную функцию. Поэтому с вопросами относительно новых законов стоит обращаться в Минфин или профильный комитет Верховной Рады. Принятые парламентом законы - вынужденный шаг, необходимый в текущих экономических условиях. Законы принимались поспешно, поэтому возникли некоторые вопросы. Сейчас мы работаем над разъяснениями и консультациями с различными секторами бизнеса.

Что же касается текущих инициатив, что мы предлагаем, чтобы норма закона, которая касается налогообложения физических лиц, вступила в силу с 1 июля. В данный момент закон нечетко прописывает этот момент. Конечно, окончательное слово - за Верховной Радой. Со своей стороны мы будем работать в рамках действующих законов и давать разъяснения, когда они будут необходимы.

- Как Вы относитесь к идее всеобщего декларирования?

- Внедрение общеобязательного декларирования - актуальная потребность украинского общества. Но прежде, чем внедрять его, мы должны подготовиться сами и подготовить общество.

Если мы хотим, чтобы новые правила вступили в силу с 2015 года, нам нужно уже к июлю одобрить и обсудить законопроект о всеобщем декларировании. Очевидно, нам не удастся этого сделать. Кроме того, необходима масштабная просветительская кампания по формированию культуры уплаты налогов.

Но главное - мы должны измениться сами и восстановить доверие к себе. Надеюсь, те шаги, которые мы делаем сейчас, помогут наладить диалог между налоговиками и обществом.

- У правительства есть еще одна амбициозная цель – войти в десятку стран по легкости ведения бизнеса рейтингов Всемирного банка Doing Business и Paying Taxes. Вы считаете это достижимо?

- Рейтинги легкости ведения бизнеса - не самоцель, а лишь один из способов оценить среду. Понятно, что налоговая система играет в ней очень важную роль. Наша задача - изменить систему так, чтобы бизнесу было интересно работать в Украине. Речь идет и о сбалансировании налоговой нагрузки, и об упрощении администрирования налогов. От таких шагов выигрывает и бизнес, и государственный бюджет. Поэтому мы изучаем опыт других стран, например, Грузии, и считаем создание благоприятной среды для легального открытого бизнеса одним из своих приоритетов.

- А будете продолжать практику внедрения электронных сервисов?

- Электронные сервисы - одна из тех полезных новаций, которые помогают эффективно работать и избавляться от коррупции. Чем больше автоматизирован процесс, тем меньше влияние человеческого фактора и возможностей для злоупотреблений. Бизнес очень положительно воспринимает такие нововведения. Поэтому мы будем развивать и это направление также. Уже сейчас существует 13 онлайн-сервисов, включая «электронный кабинет налогоплательщика», «реестр плательщиков НДС», «электронную отчетность». В этом году предложим новые возможности - например, онлайн-консультации с экспертом, онлайн-запись на прием в инспекцию, расширенные возможности рассчитывать и уплачивать налоговые платежи.

- Вы уже собирали Общественный совет при Миндоходов, а будете продолжать работу с созданным в прошлом году Инвестиционным советом?

- Инвестиционный совет, как и Общественный совет – очень эффективный канал диалога с бизнес-сообществом и, безусловно, мы будет и дальше работать в таком формате. Сегодня в Инвестсовет входят более 50 инвесторов - руководителей украинских и международных компаний, общественных организаций. Мы и дальше будем придерживаться принципиальной позиции, что наши инициативы должны быть поддержаны Инвестсоветом.

Олеся Сафронова (УНИАН)