Яценюк рассказал депутатам, какие законы нужно принимать немедленно

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал в интервью журналистам премьер-министр Украины Арсений Яценюк после совещания с представителями коалиций и руководством парламента.

Он отметил: “Мы обращаемся к парламенту безотлагательно проголосовать за этот законопроект за основу и в целом без дополнений, которые позволяют обойти сферу государственных закупок”.

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Яценюк подчеркнул, что также правительство настаивает на необходимости рассмотрения и принятия парламентом внесения изменений в Таможенный и Налоговый кодексы, которыми предусматривается уменьшить ставку налогообложения лекарств для того, чтобы срочно дать возможность растаможивать лекарства и поставлять их потребителям. По словам, правительство также просит безотлагательно рассмотреть этот законопроект и принять его.

Яценюк подчеркнул также необходимость безотлагательного рассмотрения и голосования за законопроекты, которые “позволят подписать соглашение с международными финансовыми организациями о кредитовании”.

Он также подчеркнул, что “третий блок вопросов — безвизовый режим” с Европейским Союзом.

“Правительство разработало все законы и передало в парламент, которые необходимы для введения второй стадии безвизового режима”, - отметил Яценюк.

Он отметил, что правительство просит все фракции, независимо от политической ориентации “сегодня принять пакет из трех законов: госзакупки - раз, изменения в Налоговое и Таможенное законодательство, в том числе и по снижению НДС на лекарства - два, и переход ко второму пакету безвизового режима - три”.

Яценюк сказал, что якобы “наши политические оппоненты согласились поддержать ряд законопроектов, но сейчас увидим конкретные результаты голосования”.

Яценюк подчеркнул, что сейчас речь идет об ответственности коалиции, о том, как они продемонстрируют курс на европейскую интеграцию и на финансовую стабилизацию ситуации в Украине.

По его словам, также оппозиция должна четко сказать, она за безвизовый режим или нет.

