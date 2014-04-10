Доллар на межбанке достиг рекордных 13,20 грн, евро - 18,30

В четверг, 10 апреля, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару понизились до 12,9000/13,2000 грн/долл. против 12,4000/13,0000 грн/долл. на 12:00.

Как сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг, котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов понизились до 17,8855/18,3075 грн/евро против 17,1845/18,0225 грн/евро на 12:00.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3835/1,3875.

По отношению к российскому рублю котировки гривни к закрытию торгов установились на уровне 0,3543/0,3655 грн/рубль против 0,3486/0,3612 грн/рубль на 12:00. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 35,4555 (-0,2645).

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Как сообщал УНИАН, в среду, 9 апреля, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 12,1500/12,4500 грн/долл., по отношению к евро - 16,7565/17,1765 грн/евро, к российскому рублю - 0,3343/0,3399 грн/рубль.