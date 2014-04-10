Украина в мае сможет получить первые $500 млн от Всемирного банка

Украина сможет получить на цели экономического развития первые 500 млн долл. от Всемирного банка в мае, что станет первым траншем кредита на общую сумму 1,5 млрд долл., сообщила пресс-служба министерства экономического развития и торговли.

«Совет директоров Всемирного банка может рассмотреть и одобрить первый заем на политику развития в мае 2014 года, что позволит подписать соглашение о займе между Украиной и МБРР и получить в бюджет средства в сумме 500 млн долл. в мае этого года», - говорится в сообщении.

Остальные два транша по 500 млн долл. Украина сможет получить в октябре 2014-го и январе-феврале 2015 года.

Средства будут выделены в рамках программы заимствований на политику развития (ЗПР) для стабилизации финансово-экономической ситуации в Украине, поддержки стратегических реформ и финансирования государственного бюджета.

При этом, для получения денег украинская власть должна обеспечить выполнение предварительных условий для реформирования экономики согласно с проектом стратегических и институциональных реформ, согласованных с Всемирным банком.

Как сообщал УНИАН, 11 марта Всемирный банк обнародовал заявление, в котором сообщалось о готовности банка предоставить Украине в 2014 году 3 млрд долл. в рамках оказания финансовой помощи для поддержки проведения реформ в стране. Помощь будет оказываться в рамках системных (1 млрд долл.) и инвестиционных (1,2 млрд долл.) проектов Международного банка реконструкции и развития, финансирования Международной финансовой корпорацией программ поддержки банковского сектора, агробизнеса, инфраструктуры и других отраслей украинской экономики (около 400 млн долл. США) и оказания технической и консультативной поддержки.

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Справка УНИАН. Группа Всемирного банка реализует в Украине программу предоставления кредитных средств и гарантий на общую сумму 3,7 млрд. долл. США. Основная задача вложений - улучшение предоставления базовых государственных услуг в таких сферах, как водоснабжение, канализация, энергоснабжение и дорожное хозяйство, а также оказание поддержки частному сектору.

