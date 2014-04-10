МВФ обещает окончательно утвердить кредит Украине в конце апреля

Совет директоров ключевого кредитора Украины - Международного валютного фонда планирует рассмотреть и окончательно утвердить двухлетнюю программу кредитования экономики Украины в объеме порядка 14-18 млрд долл. в конце апреля – начале мая.

Об этом в ходе брифинга в Вашингтоне заявила директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард.

«Мы достигли соглашения на уровне миссии примерно 10 дней назад. Совет директоров уже собирался по этому поводу. Мы надеемся, что власти (Украины - УНИАН) выполнят все необходимые условия. И мы еще раз просмотрим программу и подадим ее на рассмотрение Совета директоров в конце апреля – в самом начале мая», - сказала Лагард.

Она выразила уверенность, что программа будет одобрена и выполнена. «Мы не начинаем переговоров, если видим опасность провала или невыполнения программ. Мы работаем с властями, мы видим заинтересованность, и мы не допускаем мысли о провале программы», - сказала глава МВФ.

При этом она подчеркнула, что главной целью любой программы сотрудничества является помощь стране в преодолении трудностей. «И главное, наша задача - помочь стране таким образом, чтобы она могла финансировать себя самостоятельно и потом работать без помощи МВФ, - подчеркнула Лагард, отметив, что такая помощь предполагает и повышение платежеспособности Украины. - Мы говорим о программе в 14-18 млрд долл. Это достаточные средства для того, чтобы осуществить финансовые обязательства перед любым кредитором».

Сегодня, 10 апреля, в Вашингтон на переговоры с руководством МВФ вылетели министр финансов Александр Шлапак, министр экономического развития и торговли Павел Шеремета и глава НБУ Степан Кубив. Как отмечал накануне министр финансов, Украина рассчитывает подписать программу сотрудничества с Фондом в конце апреля. В свою очередь министр экономики отмечал, что к концу апреля Украина может получить уже первый транш кредитования, который может составить до 3 млрд долл.

27 марта Международный валютный фонд на уровне руководства миссии договорился с украинским правительством о программе сотрудничества stand-by сроком на два года и с объемом финансирования 14-18 млрд долл. В целом программа разблокирует финансовую помощь от широкого круга финансовых организаций, которая может составить до 27 млрд долл. в течение двух лет.

Сотрудничество с МВФ для Украины является критически необходимым условием для получения макрофинансовой помощи от США, стран ЕС и Японии, а также возможного выхода Украины на внешние рынки заимствований.