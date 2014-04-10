ВР приняла закон о снижении НДС на лекарства

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 229 народных депутатов из 294, зарегистрированных в сессионном зале.

Перед этим ВР дважды голосовала за его принятие, однако, голосов не хватало

Как сообщал УНИАН, по убеждению правительства, принятие данного закона обусловлено необходимостью совершенствования отдельных положений действующего законодательства, устранения двойного толкования отдельных его норм.

В частности, законом предлагается увеличить ставку акцизного налога на транспортные средства за кодом 8703 33 19 00 согласно УКТВЭД с 1,09 евро на 2,18 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя, которая по техническим причинам не была включена в Закон Украины «О предотвращении финансовой катастрофы и создания предпосылок для экономического роста в Украине»;

согласовать отдельные нормы Налогового кодекса Украины с нормами Таможенного кодекса Украины;

осуществить редакционную правку с целью устранения двойного толкования нормы относительно налогообложения НДС операций по поставке лекарственных средств и изделий медицинского назначения по ставке 7%. В частности, уточнить, что по ставке 7% облагаются операции по ввозу на таможенную территорию Украины и поставки на таможенной территории Украины» лекарственных средств и изделий медицинского назначения;

Читайте такжеЯценюк рассказал депутатам, какие законы нужно принимать немедленно

ввести обязательное обнародование списка плательщиков НДС, которые получают возмещение из Государственного бюджета Украины;

приостановить в период до 1 июля 2014 года нормы Налогового кодекса Украины о применении ставки 5% для процентов для согласования отдельных норм относительно вступления в силу;

в связи с изменением Национальным банком Украины порядка установления и использования официального курса гривны к иностранным валютам и курса банковских металлов (которые вступили в силу 4 апреля 2014 года), вносятся изменения в Налоговый и Таможенный кодексы, которыми установлены нормы относительно правил пересчета иностранной валюты в валюту Украины при осуществлении таможенных формальностей и начислении таможенных платежей.

Реализация указанного акта даст возможность получения дополнительных поступлений в сводный бюджет.