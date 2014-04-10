Нацбанк создал департамент стратегии и реформирования банковской системы

По информации Нацбанка, основными функциями департамента будут разработка и контроль за выполнением стратегических планов, мониторинг проектов регулятора, а также коммуникации с банками, банковскими ассоциациями и международными организациями.

Как сообщается, руководитель департамента Владислав Рашкован последние восемь лет работал в одной из ведущих международных финансовых организаций, в т.ч. четыре года - на должности финансового директора, а также руководил банковским комитетом в Американской торговой палате. С 8 апреля Владислав Рашкован вошел в состав правления НБУ.

«Банковская система Украины не имела четкого и системного вектора развития. Такое положение дел необходимо менять, особенно учитывая стремительную глобализацию финансовых рынков, появление новых финансовых инструментов и технологий, рост численности небанковских игроков на рынке и изменение поведения, опыта и ожиданий клиентов банковской системы», - приводятся в сообщении слова Рашкована.

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Как сообщал УНИАН, 24 февраля Верховная Рада уволила Игоря Соркина, занимавшего пост главы НБУ чуть больше года, и назначила на эту должность народного депутата от «Батькивщины», замглавы парламентского комитета по финансам и банковской деятельности Степана Кубива.

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В конце марта глава НБУ Кубив сообщил о назначении Владимира Кротюка на пост первого замглавы НБУ, и сообщил, что кадровые перестановки будут продолжены.