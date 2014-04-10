Аналитики прогнозируют России верхушечный государственный переворот

В России в перспективе 3 лет возможен верхушечный государственный переворот, в основе которого будет лежать экономический фактор.

Такой прогноз дают эксперты аналитической группы "Da Vinci AG".

Аналитики отмечают, что вероятность такого сценария 20% в случае сохранения текущей политики Запада в отношении Кремля и действия «умеренных» экономических санкций.

Ситуация в стране приведет в будущем к нарастанию недовольства у политических элит РФ, часть которых будет исключаться из процесса участия в выгодных проектах, а также попадет под действие международных санкций, введенных в ответ на оккупацию АРК, прогнозируют в "Da Vinci AG".

По оценкам экспертов, в ближайшие 1,5-2 года произойдет очередной этап увеличения экономического дисбаланса в сфере доходности домохозяйств на территории РФ. Это сформирует еще больший разрыв между бедными и богатыми.

Так, численность населения с доходами ниже прожиточного минимума в России по данным Росстата, увеличилась в 2013 году на 300 тысяч, составив 15,9 миллиона человек (11,1% от всего населения). Для сравнения в 2012 году бедняки составляли 10,9% населения.

По оценкам экспертов, в России продолжится снижение роста ВВП и усилится отток капитала. Уже в 2014 году рост ВВП России, по расчетам главы Минэкономразвития РФ Алексея Улюкаева, может снизиться и составить всего 1,8-1,9%. Падение инвестиций оказывает влияние как на внешних, так и на внутренних инвесторов. В результате наблюдается рост оттока капитала.

По оценкам МЭР РФ, отток капитала в первом квартале 2014 года оценивается уже в 60 млрд долларов. Для сравнения за весь 2013 год отток капитала составил 62,7 млрд долл. Если отток капитала в 2014 году составит 100 млрд долларов, рост ВВП будет около 0,6%.

Однако в случае поддержки внешнего давления и сохранения объемов оттока капитала, снижение ВВП может быть более весомым, предполагают аналитики.

Аналогичный прогноз дает и президент Сбербанка России Герман Греф, а также банк HSBC, который понизил прогноз роста российской экономики в 2014 году с 2% до 0,6%.

По оценкам аналитиков, фундаментальная причина кризисных явлений в РФ - уменьшение воздействия монетарного стимула на экономику.

«Если ранее правительство ориентировалось на удвоение ВВП через постоянное увеличение денежной массы, то к настоящему времени эта политика утратила эффективность, поскольку в работе бизнеса увеличился фактор тенизации, «откатов» и «схем», - добавляют в группе "Da Vinci AG".

Также, эксперты отмечают, что быстрое обесценивание российской национальной валюты в январе-феврале несет в себе риск перехода к более высокой инфляции, которая, очевидно, по итогам года составит 5,2-5,5%.